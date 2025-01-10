Змінилася до невпізнання: дебютувала нова Mazda 6 2025 (фото)

Mazda 6e — обтічний задньопривідний літфбек із багатим оснащенням. Електромобіль запропонують у версіях на 244 і 258 сил із запасом ходу до 552 км.

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Представлена нова Mazda 6e. Модель D-класу почнуть продавати на європейському ринку з кінця 2025 року за ціною приблизно від 45 000 євро. Про неї розповіли на офіційному сайті японського бренду.

Нова Mazda 6e — "глобальна" версія моделі EZ-6, яка вже продається в Китаї. Четверте покоління "шістки" кардинально змінилося і стало електрокаром.

Авто вирізняється обтічним дизайном Фото: Mazda

Дизайн Mazda 6e

Електромобіль Mazda 6 2025 – не седан, а ліфтбек. До того ж, вона дещо більша за попередницю.

Розміри Mazda 6e:

довжина – 4921 мм;

ширина – 1890 мм;

висота – 1485 мм;

колісна база – 2900 мм.

Ззаду встановили висувне антикрило Фото: Mazda

Ліфтбек Mazda 6e вирізняється обтічним дизайном з клиноподібним силуетом. У нього довгий капот, вигнутий дах та вкорочена припіднята "корма". Передня частина витримана в традиційному стилі марки. Бокові вікна не мають рамок, а ззаду встановлене висувне антикрило.

Салон і комплектація Mazda 6 2025

У салоні встановлене скошене кермо, а передні крісла розділені високим тунелем. Ліфтбек має 330-літровий задній та 70-літровий передній багажники.

На передній панелі встановили два дисплеї Фото: Mazda

Нова Mazda 6e отримала цифровий щиток приладів, великий 14,6-дюймовий тачскрін та проєкцію на лобове скло. Також комплектація включає панорамний дах, шкіряний салон, електропривід крісел, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль та аудіосистему Sony з 14 динаміками.

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Нова Mazda 6e, характеристики

Електромобіль Mazda 6e запропонують у двох задньопривідних модифікаціях:

6e — 258 к. с., 7,6 с до 100 км/год, максимальна швидкість 175 км/год, батарея на 68,8 кВт∙год, запас ходу 479 км;

6e Long Range — 245 к. с., 7,8 с до 100 км/год, максимальна швидкість 175 км/год, батарея на 80 кВт∙год, запас ходу 552 км.

Електромобіль багато оснащений Фото: Mazda

Силова установка підтримує швидку зарядку потужністю до 200 кВт. У такому режимі поповнити заряд меншої батареї на 80% можна за 22 хвилини, а більшої – за 45 хвилин.

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