Автопілот, ШІ та вбудована PlayStation: дебютував перший автомобіль Sony (фото)

Електромобіль Sony-Honda Afeela 1 — обтічний седан Е-класу з автопілотом та великими дисплеями в салоні. Авто отримало 489-сильну установку, а його запас ходу перевищує 480 км.

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За кілька годин до відкриття шоу CES у Лас-Вегасі презентували серійний електромобіль Afeela 1. Перший автомобіль Sony вийде на ринок улітку 2026 року. Його подробиці розкрили на сайті японського виробника.

Sony-Honda Afeela 1 — обтічна модель Е-класу Фото: Sony

Як відомо, Afeela 1 – спільна розробка Sony та Honda (вони навіть створили спільне підприємство Sony Honda Mobility). У 2026 році почнуть продавати версію Signature за 102 900 доларів, а за рік з’явиться доступніший варіант Origin вартістю 89 900 доларів.

Дизайн Sony-Honda Afeela 1

Серійний електромобіль Sony-Honda Afeela 1 майже не змінився порівняно з минулорічним концептом. Це обтічний седан Е-класу з аркоподібним дахом, високою віконною лінією та вузькою оптикою. За розмірами він подібний до Tesla Model S та Xiaomi SU7.

Електрокар оснащений 489-сильною установкою Фото: Sony

Габарити Sony-Honda Afeela 1:

довжина — 4915 мм;

ширина — 1900 мм;

висота — 1460 мм;

колісна база — 3000 мм.

Електрокар отримав кермо-штурвал Фото: Sony

Інтер'єр і технології Sony Afeela 1

У салоні Afeela 1 встановили кермо-штурвал, а на всю ширину передньої панелі розтягнули дисплей. Окремі монітори є в задніх пасажирів.

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Для Sony Afeela 1 розробили віртуального помічника зі штучним інтелектом та інноваційний автопілот із 18 камерами, лідаром та понад 20 різноманітними сенсорами. За доплату камери можуть замінити дзеркала заднього виду, а ще можна замовити вбудовану ігрову приставку Sony PlayStation (водій зможе грати в ігри лише якщо авто стоїть).

Для задніх пасажирів установили монітори Фото: Sony

Перший автомобіль Sony, характеристики

Електромобіль Sony-Honda Afeela 1 отримав 489-сильну установку з двома моторами та повним приводом. Із батареєю на 91 кВт∙год запас ходу складе понад 480 км, також авто підтримує швидку зарядку потужністю 150 кВт.

До речі, нещодавно свою другу модель авто показала компанія Xiaomi. Це електричний кросовер.

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