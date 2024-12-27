Позашляховий брат Civic: тест-драйв нового кросовера Honda ZR-V
Honda ZR-V — абсолютно нова компактна модель японської марки. Фокус випробував авто і дізнався, чим може зацікавити кросовер на базі Civic.
Кросовери – найпопулярніший сегмент авто у світі. Щороку в ньому з’являються нові моделі, а автовиробники намагаються заповнити усі ринкові ніші. Саме таким шляхом пішла Honda, розширивши свою лінійку кросоверів моделлю ZR-V. Саме з цим авто вдалося познайомитися Фокусу.
Спочатку трохи лікбезу. Кросовер Honda ZR-V — абсолютно нова модель сегменту C-SUV, яка в ієрархії японської марки займає нішу між HR-V та CR-V. Примітно, що на північноамериканському ринку її продають як Honda HR-V, адже знайома нам HR-V за океаном не представлена.
Дизайн Honda ZR-V
Із технічної точки зору кросовер є близьким родичем Honda Civic одинадцятого покоління, адже використовує платформу та агрегати цієї моделі С-класу.
Розміри Honda ZR-V 2024:
- довжина — 4568 мм;
- ширина — 1840 мм;
- висота — 1620 мм;
- колісна база — 2657 мм.
Утім, зовні нова Honda ZR-V зовсім не схожа на Civic. Вона виділяється на фоні інших сучасних кросоверів японського бренду і має виразніший вигляд. "Паща" радіаторної решітки поєднується з продовгуватими діодними фарами.
У дизайні Honda ZR-V переважають плавні форми, а лінія даху дещо вигнута. Заднє скло прикрито чималим спойлером, а розширені крила підкреслені крупними краплеподібними ліхтарями. Стандартними є 18-дюймові диски.Важливо
Салон Honda ZR-V
Найбільше спорідненість із Honda Civic видно в салоні кросовера. У нього запозичили і кермо, і передню панель з оригінальною решіткою, і кнопки керування КПП, і значну частину інших перемикачів. Пластик у оздобленні переважно м’який, а сидіння обшиті приємною тканиною.
На панелі приладів циферблат спідометра поєднується з дисплеєм, на який виведено покази бортового комп’ютера та індикатора роботи гібридної установки. Варто відзначити, що в дорожчих версіях Honda ZR-V встановлено повністю цифровий щиток приладів, проте до України вони наразі не поставляються.
Зате на центральній панелі встановлено великий 9-дюймовий тачскрін мультимедійної системи Honda Connect. До її меню звикнути неважко, адже воно нескладне. Також варто відзначити, що кросовер зберігає фізичні кнопки клімат-контролю, які менше відволікають від дороги.
У салоні одразу звертає на себе увагу дворівнева центральна консоль з доволі авангардним дизайном, доповнена нішею для телефону та парою USB-портів. Крім того, кросовер має досить місткий бардачок та великий бокс у підлокітнику, а зліва від керма є відсік для монет.
Наскільки простора Honda ZR-V
Сідаємо за кермо. Передні крісла Honda ZR-V пружні та мають достатню бокову підтримку. Як і кермова колонка, вони мають широкий діапазон регулювань. Електроприводу немає, але є підігрів.
Посадка в Honda ZR-V не надто висока, за мірками кросоверів. До оглядовості загалом питань немає, тим більше, що є камера.
Доступ на другий ряд ускладнює завузький отвір задніх дверей. Місця для ніг тут достатньо, за мірками С-класу, а запасу над головою буде мало хіба для рослих пасажирів. Подушка дивана профільована під два місця, тому сидіти по центру не дуже зручно. Із зручностей тут є підлокітник та дефлектори обдуву.
Багажник Honda ZR-V не надто великий: 380 л у звичайному стані та 1312 л — зі складеними задніми сидіннями. Під підлогою немає запасного колеса (там сховані компоненти гібридного приводу), а лише невеликий відсік.
Без вибору — комплектація Honda ZR-V
Кросовер Honda ZR-V в Україні пропонують лише в одній комплектації Elegance, яка не є найбагатшою в лінійці. Авто отримало безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камерою, парктронік, аудіосистема з 8 динаміками, датчики дощу та світла.
Авто вирізняється багатим оснащенням із безпеки — 9 подушок, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та контролю "сліпих" зон.
Економічний і тяговитий — двигун Honda ZR-V
Лінійка двигунів Honda ZR-V/HR-V залежить від ринку. У США чи Японії є бензинові версії, проте у нас кросовер доступний лише в передньопривідному гібридному виконанні – як і всі Honda в Україні.
У силовій установці e:HEV головну роль грає електромотор на 184 к. с. і 315 Н∙м, який обертає передні колеса. Бензиновий 2,0-літровий двигун потужністю 143 к. с. зазвичай працює генератором і виробляє електроенергію, хоча іноді два мотори можуть працювати в тандемі.
Піковий крутний момент електромотора доступний із перших обертів, тому тяги більш, ніж достатньо. Кросоверу легко дається обгін на трасі. Динаміка дуже непогана для цього класу — 7,8 с до 100 км/год і максимальні 173 км/год.
До того ж, гібрид Honda ZR-V доволі економічний. Заявлена витрата пального становить 5,7 л на 100 км у змішаному циклі. У нас вийшло 7 л/100 км при переважно міській їзді.
Звісно ж, бензиновий двигун може глушитися при зупинках, а ще невеликі відстані кросовер здатен проїхати на електротязі. Варто відзначити, що силова установка працює дуже тихо.Важливо
Гени Civic даються взнаки
На інших ринках модель доступна з повним приводом, проте гібрид Honda ZR-V в Україні — передньопривідний. Кросовер не створений для бездоріжжя, хоча кліренс не такий і малий — 180 мм.
Зате на асфальті автомобіль радує. Спорідненість із Honda Civic дається взнаки – ZR-V вирізняється приємною та навіть цікавою керованістю. Його кермо точне і доволі гостре, як для кросовера, а на великих швидкостях стає важчим. Авто маневрене і недостатня повертаємість не дає про себе знати.
Нова Honda ZR-V мало крениться у віражах, проте за такі налаштування ходової доведеться розплачуватися дещо жорсткуватою їздою (особливо це відчутно з 18-дюймовими дисками). Зате вибоїни поглинаються досить тихо — шумоізоляція днища. Та й загалом в кросовері не шумно і при 120-130 км/год.
Гальма добре налаштовані — працюють плавно та впевнено сповільнюють авто. Функцією рекуперації енергії можна регулювати підкермовими перемикачами.
Ціна Honda ZR-V
Нова Honda ZR-V в Україні коштує від 1 549 900 гривень. Це не так і мало, проте варто розуміти, що вартість збільшує гібридна установка. Для гібридних кросоверів сегменту C-SUV це середня ціна – є як дорожчі, так дешевші моделі.
Вердикт Фокусу
Honda ZR-V – компактний кросовер із непогано налаштованим шасі та економічною гібридною установкою. Він економічний, має непогані динаміку та керованість. Утім, на українському ринку хотілося б ширшу палітру версій.
Плюси Honda ZR-V:
- економічна і тяговита гібридна установка;
- непогана керованість.
Мінуси Honda ZR-V:
- невеликий багажник;
- обмежений вибір версій (одна комплектація, немає бензинових варіантів).
Технічні характеристики Honda ZR-V
|Тип основного двигуна
|електричний
|Потужність двигуна, к. с.
|184
|Обертальний момент, Нм
|315
|Тип мотор-генератора
|бензиновий
|Об'єм двигуна
|1993
|Кількість і розташування циліндрів
|R4
|Потужність двигуна, к. с.
|143
|Коробка передач
|варіатор
|Привід
|передній
|Витрата пального, комбінована, л/100 км
|5,7
|Макс. швидкість, км/год
|173
|Розгін 0–100 км/год, с
|7,8
|Об'єм паливного баку, л
|57