Позашляховий брат Civic: тест-драйв нового кросовера Honda ZR-V

Honda ZR-V — абсолютно нова компактна модель японської марки. Фокус випробував авто і дізнався, чим може зацікавити кросовер на базі Civic.

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Кросовери – найпопулярніший сегмент авто у світі. Щороку в ньому з’являються нові моделі, а автовиробники намагаються заповнити усі ринкові ніші. Саме таким шляхом пішла Honda, розширивши свою лінійку кросоверів моделлю ZR-V. Саме з цим авто вдалося познайомитися Фокусу.

"Паща" решітки радіатора поєднується з продовгуватими фарами Фото: Тарас Брязгунов

Спочатку трохи лікбезу. Кросовер Honda ZR-V — абсолютно нова модель сегменту C-SUV, яка в ієрархії японської марки займає нішу між HR-V та CR-V. Примітно, що на північноамериканському ринку її продають як Honda HR-V, адже знайома нам HR-V за океаном не представлена.

Дизайн Honda ZR-V

Із технічної точки зору кросовер є близьким родичем Honda Civic одинадцятого покоління, адже використовує платформу та агрегати цієї моделі С-класу.

Кросовер займає нішу між моделями HR-V і CR-V Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Honda ZR-V 2024:

довжина — 4568 мм;

ширина — 1840 мм;

висота — 1620 мм;

колісна база — 2657 мм.

Утім, зовні нова Honda ZR-V зовсім не схожа на Civic. Вона виділяється на фоні інших сучасних кросоверів японського бренду і має виразніший вигляд. "Паща" радіаторної решітки поєднується з продовгуватими діодними фарами.

Honda ZR-V збудована на платформі Honda Civic Фото: Тарас Брязгунов

У дизайні Honda ZR-V переважають плавні форми, а лінія даху дещо вигнута. Заднє скло прикрито чималим спойлером, а розширені крила підкреслені крупними краплеподібними ліхтарями. Стандартними є 18-дюймові диски.

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Салон Honda ZR-V

Найбільше спорідненість із Honda Civic видно в салоні кросовера. У нього запозичили і кермо, і передню панель з оригінальною решіткою, і кнопки керування КПП, і значну частину інших перемикачів. Пластик у оздобленні переважно м’який, а сидіння обшиті приємною тканиною.

Передня панель прикрашена оригінальною решіткою Фото: Тарас Брязгунов

На панелі приладів циферблат спідометра поєднується з дисплеєм, на який виведено покази бортового комп’ютера та індикатора роботи гібридної установки. Варто відзначити, що в дорожчих версіях Honda ZR-V встановлено повністю цифровий щиток приладів, проте до України вони наразі не поставляються.

Зате на центральній панелі встановлено великий 9-дюймовий тачскрін мультимедійної системи Honda Connect. До її меню звикнути неважко, адже воно нескладне. Також варто відзначити, що кросовер зберігає фізичні кнопки клімат-контролю, які менше відволікають від дороги.

На панелі приладів встановлені циферблат спідометра та дисплей Фото: Тарас Брязгунов

У салоні одразу звертає на себе увагу дворівнева центральна консоль з доволі авангардним дизайном, доповнена нішею для телефону та парою USB-портів. Крім того, кросовер має досить місткий бардачок та великий бокс у підлокітнику, а зліва від керма є відсік для монет.

Наскільки простора Honda ZR-V

Сідаємо за кермо. Передні крісла Honda ZR-V пружні та мають достатню бокову підтримку. Як і кермова колонка, вони мають широкий діапазон регулювань. Електроприводу немає, але є підігрів.

Посадка в Honda ZR-V не дуже висока Фото: Тарас Брязгунов Ззаду комфортніше двом пасажирам Фото: Тарас Брязгунов

Посадка в Honda ZR-V не надто висока, за мірками кросоверів. До оглядовості загалом питань немає, тим більше, що є камера.

Доступ на другий ряд ускладнює завузький отвір задніх дверей. Місця для ніг тут достатньо, за мірками С-класу, а запасу над головою буде мало хіба для рослих пасажирів. Подушка дивана профільована під два місця, тому сидіти по центру не дуже зручно. Із зручностей тут є підлокітник та дефлектори обдуву.

Об'єм багажника Honda ZR-V становить 380 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми сидіннями об'єм багажника зростає до 1312 л Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою немає запасного колеса Фото: Тарас Брязгунов

Багажник Honda ZR-V не надто великий: 380 л у звичайному стані та 1312 л — зі складеними задніми сидіннями. Під підлогою немає запасного колеса (там сховані компоненти гібридного приводу), а лише невеликий відсік.

Без вибору — комплектація Honda ZR-V

Кросовер Honda ZR-V в Україні пропонують лише в одній комплектації Elegance, яка не є найбагатшою в лінійці. Авто отримало безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камерою, парктронік, аудіосистема з 8 динаміками, датчики дощу та світла.

Авто вирізняється багатим оснащенням із безпеки — 9 подушок, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та контролю "сліпих" зон.

Центральна консоль вирізняється оригінальним дизайном У підлокітнику ховається доволі великий бокс Фото: Тарас Брязгунов Бардачок Honda ZR-V досить місткий Фото: Тарас Брязгунов Зліва від керма є відсік для монет Фото: Тарас Брязгунов Для задніх пасажирів встановили дефлектори обудуву Фото: Тарас Брязгунов

Економічний і тяговитий — двигун Honda ZR-V

Лінійка двигунів Honda ZR-V/HR-V залежить від ринку. У США чи Японії є бензинові версії, проте у нас кросовер доступний лише в передньопривідному гібридному виконанні – як і всі Honda в Україні.

У силовій установці e:HEV головну роль грає електромотор на 184 к. с. і 315 Н∙м, який обертає передні колеса. Бензиновий 2,0-літровий двигун потужністю 143 к. с. зазвичай працює генератором і виробляє електроенергію, хоча іноді два мотори можуть працювати в тандемі.

Піковий крутний момент електромотора доступний із перших обертів, тому тяги більш, ніж достатньо. Кросоверу легко дається обгін на трасі. Динаміка дуже непогана для цього класу — 7,8 с до 100 км/год і максимальні 173 км/год.

Бензиновий двигун зазвичай виконує роль генератора Фото: Тарас Брязгунов

До того ж, гібрид Honda ZR-V доволі економічний. Заявлена витрата пального становить 5,7 л на 100 км у змішаному циклі. У нас вийшло 7 л/100 км при переважно міській їзді.

Звісно ж, бензиновий двигун може глушитися при зупинках, а ще невеликі відстані кросовер здатен проїхати на електротязі. Варто відзначити, що силова установка працює дуже тихо.

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Гени Civic даються взнаки

На інших ринках модель доступна з повним приводом, проте гібрид Honda ZR-V в Україні — передньопривідний. Кросовер не створений для бездоріжжя, хоча кліренс не такий і малий — 180 мм.

Гібрид Honda ZR-V витрачає 7 л на 100 км у місті Фото: Тарас Брязгунов

Зате на асфальті автомобіль радує. Спорідненість із Honda Civic дається взнаки – ZR-V вирізняється приємною та навіть цікавою керованістю. Його кермо точне і доволі гостре, як для кросовера, а на великих швидкостях стає важчим. Авто маневрене і недостатня повертаємість не дає про себе знати.

Нова Honda ZR-V мало крениться у віражах, проте за такі налаштування ходової доведеться розплачуватися дещо жорсткуватою їздою (особливо це відчутно з 18-дюймовими дисками). Зате вибоїни поглинаються досить тихо — шумоізоляція днища. Та й загалом в кросовері не шумно і при 120-130 км/год.

Гальма добре налаштовані — працюють плавно та впевнено сповільнюють авто. Функцією рекуперації енергії можна регулювати підкермовими перемикачами.

Кросовер вирізняється непогано налаштованим шасі Фото: Тарас Брязгунов

Ціна Honda ZR-V

Нова Honda ZR-V в Україні коштує від 1 549 900 гривень. Це не так і мало, проте варто розуміти, що вартість збільшує гібридна установка. Для гібридних кросоверів сегменту C-SUV це середня ціна – є як дорожчі, так дешевші моделі.

Вердикт Фокусу

Honda ZR-V – компактний кросовер із непогано налаштованим шасі та економічною гібридною установкою. Він економічний, має непогані динаміку та керованість. Утім, на українському ринку хотілося б ширшу палітру версій.

Плюси Honda ZR-V:

економічна і тяговита гібридна установка;

непогана керованість.

Мінуси Honda ZR-V:

невеликий багажник;

обмежений вибір версій (одна комплектація, немає бензинових варіантів).

Технічні характеристики Honda ZR-V

Тип основного двигуна електричний Потужність двигуна, к. с. 184 Обертальний момент, Нм 315 Тип мотор-генератора бензиновий Об'єм двигуна 1993 Кількість і розташування циліндрів R4 Потужність двигуна, к. с. 143 Коробка передач варіатор Привід передній Витрата пального, комбінована, л/100 км 5,7 Макс. швидкість, км/год 173 Розгін 0–100 км/год, с 7,8 Об'єм паливного баку, л 57

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