Шоста глава: тест-драйв нової Honda CR-V

Нова Honda CR-V шостої генерації суттєво змінилася і тепер доступна в Україні виключно в гібридному виконанні. Фокус випробував кросовер і визначив його сильні та слабкі сторони.

У 2025 році своє 30-річчя відзначає Honda CR-V. Наразі це найпопулярніша модель у сучасній лінійці японської марки та один із наймасовіших кросоверів у світі – у 2024 році лише Tesla Model Y та Toyota RAV4 розійшлися більшим накладом. На український ринок нещодавно вийшло шосте покоління Honda CR-V і Фокус познайомився із ним.

Кросовер підріс у розмірах Фото: Тарас Брязгунов

Стриманий та солідний – дизайн Honda CR-V

Нова Honda CR-V кардинально змінилася зовні і не схожа на моделі попереднього покоління. Дизайн кросовера став серйознішим та соліднішим.

На зміну плавним лініям прийшли грані – Honda CR-V повернулася до рубаного дизайну вперше з 2006 року. Капот кросовера став довшим і вищим, а боковини прикрасили виштамповками. Широка решітка радіатора поєднується із розкосими діодними фарами. Ззаду збережена фірмова риса усіх поколінь CR-V – ліхтарі у стійках даху.

Honda CR-V стала соліднішою на вигляд Фото: Тарас Брязгунов

До того ж, кросовер Honda CR-V шостої генерації збудований на новій платформі і помітно підріс у розмірах порівняно з попередником.

Габарити Honda CR-V 2024:

довжина – 4706 мм;

ширина – 1866 мм;

висота – 1684 мм;

колісна база – 2700 мм.

Дизайн Honda CR-V еволюціонував і зазнав кардинальних змін Фото: Тарас Брязгунов Ліхтарі у стійках даху є візитною карткою CR-V Фото: Тарас Брязгунов

Салон Honda CR-V

Заглянемо всередину. Стриманий стиль інтер’єру перегукується із зовнішнім дизайном. До матеріалів оздоблення питань немає – переважають шкіра і м’який пластик, розбавлені чорними лакованими вставками.

Найоригінальніша деталь салону – решітка на передній панелі, яку можна зустріти на багатьох сучасних Honda так само, як і кнопки замість важеля КПП.

Передня панель прикрашена оригінальною решіткою Фото: Тарас Брязгунов

На цифровій панелі приладів поряд із циферблатом спідометра розташований датчик роботи гібридної установки. Покази добре зчитуються, а оскільки екран глибоко врізаний в панель і прикритий козирком, то в сонячну погоду на ньому немає відблисків.

Усі Honda CR-V 2024 оснащені 9-дюймовим тачскріном. Меню мультимедійної системи Honda Connect просте та зрозуміле, а мобільний телефон швидко підключається через Android Auto/Apple CarPlay.

Разом із тим, на центральній панелі збережені фізичні перемикачі. Вони крупні ними можна користуватися на дотик. Нижче розташовані порти USB-A та USB-C, а також ніша з бездротовою зарядкою для смартфонів.

Покази цифрового щитка приладів добре зчитуються Фото: Тарас Брязгунов

Для дрібних речей передбачені бардачок середніх розмірів, місткі кишені в дверях та дуже великий бокс у підлокітнику, а от менших відсіків у салоні сімейної Honda CR-V все ж не вистачає.

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Місця — в надлишку

Передні сидіння оснащені електроприводом у же в базовій версії. Водійське крісло та кермова колонка мають широкий діапазон регулювань, тому швидко знаходжу зручне положення за кермом. Посадка доволі висока, а завдяки тоненьким стійкам даху та великим дзеркалам оглядовість хороша у всіх напрямках.

Самі сидіння зручні та добре утримують спину. Звісно ж, у всіх Honda CR-V 2024 вони оснащені підігрівом.

Передні крісла у всіх Honda CR-V мають елктропривід та підігрів Фото: Тарас Брязгунов У сидіннях другого ряду регулюється нахил спинки Фото: Тарас Брязгунов

Перемістимося назад. Двері відкриваються фактично на прямий кут, що полегшує доступ на другий ряд. Місця для ніг та над головою тут – в надлишку, тому навіть рослим людям не буде тісно. До того ж, салон достатньо широкий для трьох дорослих.

Задні сидіння мають регулювання куту нахилу спинки. Для пасажирів є окремі дефлектори обдуву, USB-роз’єми та підлокітник із підсклянниками.

А багажник Honda CR-V 2024 величезний: 587 л у звичайному стані та 1642 л – зі складеними задніми кріслами. Його отвір широкий, а поріг не високий. Під підлогою запаски нема (через компоненти гібридного приводу для неї не залишилося місця) – лише ремкомплект та невеликий відсік для дрібних речей. Двері багажника мають електропривід у всіх Honda CR-V в Україні.

Об'єм багажника Honda CR-V становить 587 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми сидіннями утворюється 1642-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою є невеликийй бокс, але немає запасного колеса Фото: Тарас Брязгунов

Комплектація Honda CR-V

На тест був наданий кросовер Honda CR-V 2024 у початковій версії Elegance. Він оснащений панорамним дахом, безключовим доступом, електропакетом, двозонним клімат-контролем, круїз-контролем, камерою, парктроніком, датчиками світла та дощу.

У топовому варіанті Advance додаються проєкція на лобове скло, камери кругового огляду, акустика Bose, обігрів керма, вентиляція передніх і підігрів задніх сидінь.

Замість важеля КПП в Honda встановлюють кнопки Фото: Тарас Брязгунов Бардачок кросовера досить місткий Фото: Тарас Брязгунов Передній підлокітник ховає великий бокс Фото: Тарас Брязгунов Для задніх пасажирів є дефлектори обдуву та USB-порти Задній підлокітник широкий та зручний Фото: Тарас Брязгунов

Перевагою Honda CR-V є багате оснащення з безпеки, адже всі версії отримали 11 надувних подушок, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання знаків, контролю втоми водія та моніторингу "сліпих" зон (із камерою бічного огляду Lane Watch).

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Економічний гібрид

Японський автовиробник обрав шлях електрифікації для європейського ринку, тому всі Honda в Україні є гібридами і CR-V у цьому плані – не виключення. У силовій установці кросовера першу скрипку грає електромотор на 184 к. с. – саме він більшість часу обертає колеса.

Бензинова 2,0-літрова четвірка на 148 к. с. переважно грає роль генератора і виробляє електроенергію, проте на великих швидкостях також може передавати тягу на колеса.

Honda CR-V в Україні пропонують лише в гібридному виконанні Фото: Тарас Брязгунов

Така схема має свої переваги. Щедрі 335 Н∙м крутного моменту електромотора доступні фактично одразу, тому на брак тяги не доведеться скаржитися. Динаміка Honda CR-V цілком достатня для міста та траси, а в спортивному режимі авто стає жвавішим. Розгін до 100 км/год займає 9,4 с, а максимальна швидкість становить 187 км/год.

Бензиновий мотор в режимі генератора працює дуже тихо і підтримує стабільні оберти, що сприяє зниженню витрати пального. Паспортний показник – 6,6 л/100 км у змішаному циклі. У нас під час тесту вийшло в середньому 7-7,3 л/100 км при переважно міській їзді, а якщо акуратно тиснути на газ, то можна добитися і 5,7 л на 100 км.

Кросовер здатен проїжджати невеликі відстані на електротязі. Варто відзначити, що нещодавно в лінійці Honda CR-V в Україні з’явився плагін-гібрид, який не лише економічні ший, а й здатен подолати до 82 км в електричному режимі.

Гібридна установка тяговита і вирізняється економічністю Фото: Тарас Брязгунов

Керованість Honda CR-V

На відміну від багатьох інших гібридних кросоверів, у яких повний привід реалізується за рахунок окремого електромотора, в Honda CR-V задня вісь підключається механічно. Із чотирма ведучими колесами та кліренсом 194 мм кросовер не боїться легкого бездоріжжя.

Хоча, звісно, на асфальті нова Honda CR-V відчуває себе впевненіше. Зчеплення з дорогою хороше, недостатня повертаємість майже не проявляється. Кермо кросовера легке, але досить точне, хоча трохи більше інформативності йому не завадило б.

Ходова кросовера налаштована на комфорт Фото: Тарас Брязгунов

Ходова кросовера більше налаштована на комфорт. Підвіска доволі м’яка – вона плавно й тихо поглинає дорожні нерівності. Разом із тим, автомобіль мало крениться у поворотах.

Кросовер Honda CR-V непогано пристосований для дальніх поїздок. У нього непогана курсова стійкість та хороша шумоізоляція – на великих швидкостях у салоні тихо.

Ціна Honda CR-V

Кросовер Honda CR-V в Україні коштує від 1 996 300 гривень за варіант Elegance, а дорожча версія Advance стартує з 2 468 800 гривень. Висока ціна Honda CR-V обумовлена, перш за все, гібридною установкою, адже бензинові модифікації кросовера (вони є в інших країнах) суттєво дешевші. І в цьому плані Honda не є особливою – усі гібриди дорожчі за бензинові аналоги.

Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Нова Honda CR-V – комфортабельна сімейна модель із дуже просторим салоном та м’якою підвіскою. Її гібридна установка економічна та тяговита, проте саме через неї кросовер доволі недешевий.

Плюси Honda CR-V:

просторий салон;

економічна гібридна установка;

комфортабельна підвіска;

гарна шумоізоляція.

Мінуси Honda CR-V:

доволі висока ціна;

відсутність у лінійці дешевших бензинових версій.

Технічні характеристики Honda CR-V 2024

Тип основного двигуна електричний Потужність двигуна, к. с. 184 Обертальний момент, Нм 335 Тип мотор-генератора бензиновий Об'єм двигуна 1993 Кількість і розташування циліндрів R4 Потужність двигуна, к. с. 148 Коробка передач варіатор Привід повний Витрата пального, комбінована 6,6 Макс. швидкість, км/год 187 Розгін 0–100 км/год, с 9,4 Об'єм паливного баку, л 57

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