Шестая глава: тест-драйв новой Honda CR-V

Новая Honda CR-V шестой генерации существенно изменилась и теперь доступна в Украине исключительно в гибридном исполнении. Фокус испытал кроссовер и определил его сильные и слабые стороны.

В 2025 году свое 30-летие отмечает Honda CR-V. Сейчас это самая популярная модель в современной линейке японской марки и один из самых массовых кроссоверов в мире — в 2024 году только Tesla Model Y и Toyota RAV4 разошлись большим тиражом. На украинский рынок недавно вышло шестое поколение Honda CR-V и Фокус познакомился с ним.

Кроссовер подрос в размерах Фото: Тарас Брязгунов

Сдержанный и солидный — дизайн Honda CR-V

Новая Honda CR-V кардинально изменилась внешне и не похожа на модели предыдущего поколения. Дизайн кроссовера стал более серьезным и солидным.

На смену плавным линиям пришли грани — Honda CR-V вернулась к рубленному дизайну впервые с 2006 года. Капот кроссовера стал длиннее и выше, а боковины украсили выштамповками. Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми диодными фарами. Сзади сохранена фирменная черта всех поколений CR-V — фонари в стойках крыши.

Honda CR-V стала солиднее на вид Фото: Тарас Брязгунов

К тому же, кроссовер Honda CR-V шестой генерации построен на новой платформе и заметно подрос в размерах по сравнению с предшественником.

Габариты Honda CR-V 2024:

длина — 4706 мм;

ширина — 1866 мм;

высота — 1684 мм;

колесная база — 2700 мм.

Дизайн Honda CR-V эволюционировал и претерпел кардинальные изменения Фото: Тарас Брязгунов Фонари в стойках крыши являются визитной карточкой CR-V Фото: Тарас Брязгунов

Салон Honda CR-V

Заглянем внутрь. Сдержанный стиль интерьера перекликается с внешним дизайном. К материалам отделки вопросов нет — преобладают кожа и мягкий пластик, разбавленные черными лакированными вставками.

Самая оригинальная деталь салона — решетка на передней панели, которую можно встретить на многих современных Honda так же, как и кнопки вместо рычага КПП.

Передняя панель украшена оригинальной решеткой с оригинальной решеткой Фото: Тарас Брязгунов

На цифровой панели приборов рядом с циферблатом спидометра расположен датчик работы гибридной установки. Показания хорошо считываются, а поскольку экран глубоко врезан в панель и прикрыт козырьком, то в солнечную погоду на нем нет бликов.

Все Honda CR-V 2024 оснащены 9-дюймовым тачскрином. Меню мультимедийной системы Honda Connect простое и понятное, а мобильный телефон быстро подключается через Android Auto/Apple CarPlay.

Вместе с тем, на центральной панели сохранены физические переключатели. Они крупные ими можно пользоваться на ощупь. Ниже расположены порты USB-A и USB-C, а также ниша с беспроводной зарядкой для смартфонов.

Показания цифрового щитка приборов хорошо считываются Фото: Тарас Брязгунов

Для мелких вещей предусмотрены бардачок средних размеров, вместительные карманы в дверях и очень большой бокс в подлокотнике, а вот меньших отсеков в салоне семейной Honda CR-V все же не хватает.

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Места — в избытке

Передние сиденья оснащены электроприводом в же в базовой версии. Водительское кресло и рулевая колонка имеют широкий диапазон регулировок, поэтому быстро нахожу удобное положение за рулем. Посадка довольно высокая, а благодаря тонким стойкам крыши и большим зеркалам обзорность хорошая во всех направлениях.

Сами сиденья удобные и хорошо удерживают спину. Конечно же, во всех Honda CR-V 2024 они оснащены подогревом.

Передние кресла во всех Honda CR-V имеют элктропривод и подогрев Фото: Тарас Брязгунов В сиденьях второго ряда регулируется наклон спинки Фото: Тарас Брязгунов

Переместимся назад. Двери открываются фактически на прямой угол, что облегчает доступ на второй ряд. Места для ног и над головой здесь — в избытке, поэтому даже рослым людям не будет тесно. К тому же, салон достаточно широкий для троих взрослых.

Задние сиденья имеют регулировку угла наклона спинки. Для пассажиров есть отдельные дефлекторы обдува, USB-разъемы и подлокотник с подстаканниками.

А багажник Honda CR-V 2024 огромный: 587 л в обычном состоянии и 1642 л — со сложенными задними креслами. Его проем широкий, а порог не высокий. Под полом запаски нет (из-за компонентов гибридного привода для нее не осталось места) — только ремкомплект и небольшой отсек для мелких вещей. Дверь багажника имеет электропривод во всех Honda CR-V в Украине.

Объем багажника Honda CR-V составляет 587 л Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними сиденьями образуется 1642-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов Под полом есть небольшой бокс, но нет запасного колеса Фото: Тарас Брязгунов

Комплектация Honda CR-V

На тест был предоставлен кроссовер Honda CR-V 2024 в начальной версии Elegance. Он оснащен панорамной крышей, бесключевым доступом, электропакетом, двухзонным климат-контролем, круиз-контролем, камерой, парктроником, датчиками света и дождя.

В топовом варианте Advance добавляются проекция на лобовое стекло, камеры кругового обзора, акустика Bose, обогрев руля, вентиляция передних и подогрев задних сидений.

Вместо рычага КПП в Honda устанавливают кнопки Фото: Тарас Брязгунов Бардачок кроссовера достаточно вместительный Фото: Тарас Брязгунов Передний подлокотник прячет большой бокс Фото: Тарас Брязгунов Для задних пассажиров есть дефлекторы обдува и USB-порты Задний подлокотник широкий и удобный Фото: Тарас Брязгунов

Преимуществом Honda CR-V является богатое оснащение по безопасности, ведь все версии получили 11 надувных подушек, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, распознавания знаков, контроля усталости водителя и мониторинга "слепых" зон (с камерой бокового обзора Lane Watch).

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Экономичный гибрид

Японский автопроизводитель выбрал путь электрификации для европейского рынка, поэтому сейчас все Honda в Украине являются гибридами и CR-V в этом плане — не исключение. В силовой установке кроссовера первую скрипку играет электромотор на 184 л. с. — именно он большую часть времени вращает колеса.

Бензиновая 2,0-литровая четверка на 148 л.с. преимущественно играет роль генератора и вырабатывает электроэнергию, однако на больших скоростях также может передавать тягу на колеса.

Honda CR-V в Украине предлагают только в гибридном исполнении Фото: Тарас Брязгунов

Такая схема имеет свои преимущества. Щедрые 335 Н∙м крутящего момента электромотора доступны фактически сразу, поэтому на недостаток тяги не придется жаловаться. Динамика Honda CR-V вполне достаточна для города и трассы, а в спортивном режиме авто становится резвее. Разгон до 100 км/ч занимает 9,4 с, а максимальная скорость составляет 187 км/ч.

Бензиновый мотор в режиме генератора работает очень тихо и поддерживает стабильные обороты, что способствует снижению расхода топлива. Паспортный показатель — 6,6 л/100 км в смешанном цикле. У нас во время теста получилось в среднем 7-7,3 л/100 км при преимущественно городской езде, а если аккуратно давить на газ, то можно добиться и 5,7 л на 100 км.

Кроссовер способен проезжать небольшие расстояния на электротяге. Стоит отметить, что недавно в линейке Honda CR-V в Украине появился плагин-гибрид, который не только экономичнее, но и способен преодолеть до 82 км в электрическом режиме.

Гибридная установка тяговитая и отличается экономичностью Фото: Тарас Брязгунов

Управляемость Honda CR-V

В отличие от многих других гибридных кроссоверов, у которых полный привод реализуется за счет отдельного электромотора, в Honda CR-V задняя ось подключается механически. С четырьмя ведущими колесами и клиренсом 194 мм кроссовер не боится легкого бездорожья.

Хотя, конечно, на асфальте новая Honda CR-V чувствует себя увереннее. Сцепление с дорогой хорошее, недостаточная поворачиваемость почти не проявляется. Руль кроссовера легкий, но достаточно точный, хотя чуть больше информативности ему не помешало бы.

Ходовая кроссовера настроена на комфорт Фото: Тарас Брязгунов

Ходовая кроссовера больше настроена на комфорт. Подвеска довольно мягкая — она плавно и тихо поглощает дорожные неровности. Вместе с тем, автомобиль мало кренится в поворотах.

Кроссовер Honda CR-V неплохо приспособлен для дальних поездок. У него неплохая курсовая устойчивость и хорошая шумоизоляция — на больших скоростях в салоне тихо.

Цена Honda CR-V

Кроссовер Honda CR-V в Украине стоит от 1 996 300 гривен за вариант Elegance, а более дорогая версия Advance стартует с 2 468 800 гривен. Высокая цена Honda CR-V обусловлена, прежде всего, гибридной установкой, ведь бензиновые модификации кроссовера (они есть в других странах) существенно дешевле. И в этом плане Honda не является особенной — все гибриды дороже бензиновых аналогов.

Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Новая Honda CR-V — комфортабельная семейная модель с очень просторным салоном и мягкой подвеской. Ее гибридная установка экономична и тяговита, однако именно из-за нее кроссовер довольно недешевый.

Плюсы Honda CR-V:

просторный салон;

экономичная гибридная установка;

комфортабельная подвеска;

хорошая шумоизоляция.

Минусы Honda CR-V:

довольно высокая цена;

отсутствие в линейке более дешевых бензиновых версий.

Технические характеристики Honda CR-V 2024

Тип основного двигателя электрический Мощность двигателя, л. с. 184 Крутящий момент, Нм 335 Тип мотор-генератора бензиновый Объем двигателя 1993 Количество и расположение цилиндров R4 Мощность двигателя, л. с. 148 Коробка передач вариатор Привод полный Расход топлива, комбинированный 6,6 Макс. скорость, км/ч 187 Разгон 0–100 км/ч, с 9,4 Объем бака, л 57

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