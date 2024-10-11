Названо найпопулярніші кросовери у світі за 2024 рік (фото)

Найпопулярнішим кросовером у світі залишається електромобіль. Разом із тим, попит на бензинові та гібридні моделі зростає швидше.

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Кросовери — найпопулярніший клас авто у світі. Щороку купують мільйони цих авто і попит на них постійно зростає. На сайті focus2move назвали найпопулярніші кросовери в 2024 році.

Лідери глобального рейтингу не змінилися. Перше місце зберігає електрокросовер Tesla Model Y: хоча ріст продажів сповільнився до 4,3%, та все ж за 8 місяців 2024 року продали 754 691 авто. До речі, це єдина чисто електрична модель у ТОП 10.

Попит на Toyota RAV4 залишається високим Фото: Toyota

На другому місці залишається Toyota RAV4 з 654 694 проданими авто, причому попит на кросовер зростає швидше – на 16,3%. Третю позицію займає Honda CR-V – 479 875 авто із суттєвим зростанням на 41,1%. До п’ятірки кращих також увійшли дві споріднені моделі – Hyundai Tucson (378 773 авто) і Kia Sportage (342 773 од.).

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Найпопулярніші кросовери у світі за 2024 рік:

Tesla Model Y – 754 691 од. (+4,3%); Toyota RAV4 – 654 694 од. (+16,7%); Honda CR-V – 479 875 од. (+41,1%); Hyundai Tucson – 378 773 од. (-3%); Kia Sportage – 342 773 од. (+5,6%); BYD Song – 303 599 од. (+26,8%); Volkswagen Tiguan – 280 550 од. (+5,2%); Honda HR-V – 254 173 (+19,8%); Mazda CX-5 – 217 827 од. (-2,1%); BMW X3 – 213 733 од. (+11,5%).

Кросовери домінують і на українському ринку: в ТОП 10 моделей-лідерів їх одразу дев'ять.

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