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Авто

Домінують кросовери: Топ 10 найпопулярніших нових авто в Україні (фото)

найпопулярніші кросовери, кросовери в Україні, найпопулярніші авто в Україні
Фото: Motor Trend

В Україні знизилися продажі нових автомобілів, проте попит на кросовери залишається високим. До десятки лідерів потрапили дев’ять моделей підвищеної прохідності.

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У вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Renault Duster, кросовери в Україні, найпопулярніші авто в Україні Fullscreen
Лідером на ринку залишається Renault Duster
Фото: Renault

У десятці моделей-лідерів українського автопрому за вересень — одразу дев’ять моделей підвищеної прохідності. Єдиний виняток — Skoda Octavia.

Примітно, що в топ 10 цього разу не потрапив жоден електричний кросовер. Зате досить високим був попит на пікап Toyota Hilux, який потрапив до п’ятірки кращих.

Toyota RAV4, кросовери в Україні, найпопулярніші авто в Україні Fullscreen
Toyota RAV4 користується попитом
Фото: Toyota

Найпопулярніші автомобілі в Україні незмінні – це Renault Duster (504 проданих машини) та Toyota RAV4 (295 авто). Третє місце посідає кросовер Mazda CX-5 (161 авто).

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Найпопулярніші автомобілі в Україні за вересень 2024 року:

  1. Renault Duster — 504 проданих авто.
  2. Toyota RAV4 — 295 од.
  3. Mazda CX-5 — 161 од.
  4. Toyota Hilux — 148 од.
  5. Skoda Karoq — 138 од.
  6. Hyundai Tucson — 129 од.
  7. Skoda Kodiaq — 129 од.
  8. Skoda Octavia — 128 од.
  9. Volkswagen Touareg — 114 од.
  10. Kia Sportage — 112 од.

До речі, на український ринок виходить найменший і найдешевший кросовер Ford.

Також Фокус розповідав, що в Україні дебютував електрокросовер Porsche Macan.