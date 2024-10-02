Домінують кросовери: Топ 10 найпопулярніших нових авто в Україні (фото)
В Україні знизилися продажі нових автомобілів, проте попит на кросовери залишається високим. До десятки лідерів потрапили дев’ять моделей підвищеної прохідності.
У вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
У десятці моделей-лідерів українського автопрому за вересень — одразу дев’ять моделей підвищеної прохідності. Єдиний виняток — Skoda Octavia.
Примітно, що в топ 10 цього разу не потрапив жоден електричний кросовер. Зате досить високим був попит на пікап Toyota Hilux, який потрапив до п’ятірки кращих.
Найпопулярніші автомобілі в Україні незмінні – це Renault Duster (504 проданих машини) та Toyota RAV4 (295 авто). Третє місце посідає кросовер Mazda CX-5 (161 авто).
Найпопулярніші автомобілі в Україні за вересень 2024 року:
- Renault Duster — 504 проданих авто.
- Toyota RAV4 — 295 од.
- Mazda CX-5 — 161 од.
- Toyota Hilux — 148 од.
- Skoda Karoq — 138 од.
- Hyundai Tucson — 129 од.
- Skoda Kodiaq — 129 од.
- Skoda Octavia — 128 од.
- Volkswagen Touareg — 114 од.
- Kia Sportage — 112 од.
До речі, на український ринок виходить найменший і найдешевший кросовер Ford.
Також Фокус розповідав, що в Україні дебютував електрокросовер Porsche Macan.