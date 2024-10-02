Домінують кросовери: Топ 10 найпопулярніших нових авто в Україні (фото)

В Україні знизилися продажі нових автомобілів, проте попит на кросовери залишається високим. До десятки лідерів потрапили дев’ять моделей підвищеної прохідності.

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У вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Лідером на ринку залишається Renault Duster Фото: Renault

У десятці моделей-лідерів українського автопрому за вересень — одразу дев’ять моделей підвищеної прохідності. Єдиний виняток — Skoda Octavia.

Примітно, що в топ 10 цього разу не потрапив жоден електричний кросовер. Зате досить високим був попит на пікап Toyota Hilux, який потрапив до п’ятірки кращих.

Toyota RAV4 користується попитом Фото: Toyota

Найпопулярніші автомобілі в Україні незмінні – це Renault Duster (504 проданих машини) та Toyota RAV4 (295 авто). Третє місце посідає кросовер Mazda CX-5 (161 авто).

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Найпопулярніші автомобілі в Україні за вересень 2024 року:

Renault Duster — 504 проданих авто. Toyota RAV4 — 295 од. Mazda CX-5 — 161 од. Toyota Hilux — 148 од. Skoda Karoq — 138 од. Hyundai Tucson — 129 од. Skoda Kodiaq — 129 од. Skoda Octavia — 128 од. Volkswagen Touareg — 114 од. Kia Sportage — 112 од.

До речі, на український ринок виходить найменший і найдешевший кросовер Ford.

Також Фокус розповідав, що в Україні дебютував електрокросовер Porsche Macan.