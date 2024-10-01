В Україні різко впали продажі нових авто: причина і популярні моделі (фото)

Авторинок України відкотився назад після різкого скачка продажів у серпні. Утім, навіть попри це нових машин купують більше, аніж торік.

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Продажі нових авто в Україні у вересні продемонстрували стрімке падіння. За місяць українці придбали 5,7 тис. машин, що одразу на 30% менше, аніж у серпні. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Водночас, порівняно з вереснем 2023 року є мінімальний ріст продажів на 0,1%. Така ситуація поясняються тим, що в липні та особливо серпні на авторинку України спостерігався справжній бум. Через побоювання введення військового збору при реєстрації авто українці ринулися купувати нові машини. А коли стало відомо, що новий податок не введуть, то ажіотаж спав.

Renault Duster залишається лідером українського авторинку Фото: Renault

Лідери ринку незмінні – це Toyota (840 проданих авто) та Renault (541 авто). Третє місце посідає Skoda (443 авто), а замикають ТОП 5 BMW (433 од.) і Volkswagen (336).

Найпопулярніший автомобіль в Україні залишається незмінним – це кросовер Renault Duster. Він знайшов 504 покупця.

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Усього за 9 місяців 2024 українці купили 53 тис. нових легкових автомобілів, що на 21% більше, аніж за аналогічний період минулого року.

До речі, нещодавно в Україну привезли перші електромобілі Xiaomi.

Також Фокус розповідав, що в Україні з'явилася нова Honda Accord.