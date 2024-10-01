В Украине резко упали продажи новых авто: причина и популярные модели (фото)

Авторынок Украины откатился назад после резкого скачка продаж в августе. Впрочем, даже несмотря на это новых машин покупают больше, чем в прошлом году.

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Продажи новых авто в Украине в сентябре продемонстрировали стремительное падение. За месяц украинцы приобрели 5,7 тыс. машин, что сразу на 30% меньше, чем в августе. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

В то же время, по сравнению с сентябрем 2023 года есть минимальный рост продаж на 0,1%. Такая ситуация объясняются тем, что в июле и особенно августе на авторынке Украины наблюдался настоящий бум. Из-за опасений введения военного сбора при регистрации авто украинцы ринулись покупать новые машины. А когда стало известно, что новый налог не введут, то ажиотаж спал.

Renault Duster остается лидером украинского авторынка Фото: Renault

Лидеры рынка неизменны — это Toyota (840 проданных авто) и Renault (541 авто). Третье место занимает Skoda (443 авто), а замыкают ТОП 5 BMW (433 ед.) и Volkswagen (336).

Самый популярный автомобиль в Украине остается неизменным — это кроссовер Renault Duster. Он нашел 504 покупателя.

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Всего за 9 месяцев 2024 года украинцы купили 53 тыс. новых легковых автомобилей, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кстати, недавно в Украину привезли первые электромобили Xiaomi.

Также Фокус рассказывал, что в Украине появилась новая Honda Accord.