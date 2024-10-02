Доминируют кроссоверы: ТОП 10 самых популярных новых авто в Украине (фото)
В Украине снизились продажи новых автомобилей, однако спрос на кроссоверы остается высоким. В десятку лидеров попали девять моделей повышенной проходимости.
В сентябре украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
В десятке моделей-лидеров украинского автопрома за сентябрь — сразу девять моделей повышенной проходимости. Единственное исключение — Skoda Octavia.
Примечательно, что в ТОП 10 в этот раз не попал ни один электрический кроссовер. Зато довольно высоким был спрос на пикап Toyota Hilux, который попал в пятерку лучших.
Самые популярные автомобили в Украине неизменны — это Renault Duster (504 проданных машины) и Toyota RAV4 (295 авто). Третье место занимает кроссовер Mazda CX-5 (161 авто).
Самые популярные автомобили в Украине за сентябрь 2024 года:
- Renault Duster — 504 проданных авто.
- Toyota RAV4 — 295 ед.
- Mazda CX-5 — 161 ед.
- Toyota Hilux — 148 ед.
- Skoda Karoq — 138 ед.
- Hyundai Tucson — 129 ед.
- Skoda Kodiaq — 129 ед.
- Skoda Octavia — 128 ед.
- Volkswagen Touareg — 114 ед.
- Kia Sportage — 112 ед.
Кстати, на украинский рынок выходит самый маленький и дешевый кроссовер Ford.
Также Фокус рассказывал, что в Украине дебютировал электрокроссовер Porsche Macan.