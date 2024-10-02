Доминируют кроссоверы: ТОП 10 самых популярных новых авто в Украине (фото)

В Украине снизились продажи новых автомобилей, однако спрос на кроссоверы остается высоким. В десятку лидеров попали девять моделей повышенной проходимости.

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В сентябре украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Лидером на рынке остается Renault Duster Фото: Renault

В десятке моделей-лидеров украинского автопрома за сентябрь — сразу девять моделей повышенной проходимости. Единственное исключение — Skoda Octavia.

Примечательно, что в ТОП 10 в этот раз не попал ни один электрический кроссовер. Зато довольно высоким был спрос на пикап Toyota Hilux, который попал в пятерку лучших.

Toyota RAV4 пользуется спросом Фото: Toyota

Самые популярные автомобили в Украине неизменны — это Renault Duster (504 проданных машины) и Toyota RAV4 (295 авто). Третье место занимает кроссовер Mazda CX-5 (161 авто).

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Самые популярные автомобили в Украине за сентябрь 2024 года:

Renault Duster — 504 проданных авто. Toyota RAV4 — 295 ед. Mazda CX-5 — 161 ед. Toyota Hilux — 148 ед. Skoda Karoq — 138 ед. Hyundai Tucson — 129 ед. Skoda Kodiaq — 129 ед. Skoda Octavia — 128 ед. Volkswagen Touareg — 114 ед. Kia Sportage — 112 ед.

Кстати, на украинский рынок выходит самый маленький и дешевый кроссовер Ford.

Также Фокус рассказывал, что в Украине дебютировал электрокроссовер Porsche Macan.