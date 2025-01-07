Автопилот, ИИ и встроенная PlayStation: дебютировал первый автомобиль Sony (фото)

Электромобиль Sony-Honda Afeela 1 — обтекаемый седан Е-класса с автопилотом и большими дисплеями в салоне. Авто получило 489-сильную установку, а его запас хода превышает 480 км.

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За несколько часов до открытия шоу CES в Лас-Вегасе презентовали серийный электромобиль Afeela 1. Первый автомобиль Sony выйдет на рынок летом 2026 года. Его подробности раскрыли на сайте японского производителя.

Sony-Honda Afeela 1 — обтекаемая модель Е-класса Фото: Sony

Как известно, Afeela 1 — совместная разработка Sony и Honda (они даже создали совместное предприятие Sony Honda Mobility). В 2026 году начнут продавать версию Signature за 102 900 долларов, а через год появится более доступный вариант Origin стоимостью 89 900 долларов.

Дизайн Sony-Honda Afeela 1

Серийный электромобиль Sony-Honda Afeela 1 почти не изменился по сравнению с прошлогодним концептом. Это обтекаемый седан Е-класса с аркообразной крышей, высокой оконной линией и узкой оптикой. По размерам он похож на Tesla Model S и Xiaomi SU7.

Электрокар оснащен 489-сильной установкой Фото: Sony

Габариты Sony-Honda Afeela 1:

длина — 4915 мм;

ширина — 1900 мм;

высота — 1460 мм;

колесная база — 3000 мм.

Электрокар получил руль-штурвал Фото: Sony

Интерьер и технологии Sony Afeela 1 и Sony Afeela 1

В салоне Afeela 1 установили руль-штурвал, а на всю ширину передней панели растянули дисплей. Отдельные мониторы есть у задних пассажиров.

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Для Sony Afeela 1 разработали виртуального помощника с искусственным интеллектом и инновационный автопилот с 18 камерами, лидаром и более 20 различными сенсорами. За доплату камеры могут заменить зеркала заднего вида, а еще можно заказать встроенную игровую приставку Sony PlayStation (водитель сможет играть в игры только если авто стоит).

Для задних пассажиров установили мониторы Фото: Sony

Первый автомобиль Sony, характеристики

Электромобиль Sony-Honda Afeela 1 получил 489-сильную установку с двумя моторами и полным приводом. С батареей на 91 кВт∙ч запас хода составит более 480 км, также авто поддерживает быструю зарядку мощностью 150 кВт.

Кстати, недавно свою вторую модель авто показала компания Xiaomi. Это электрический кроссовер.

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