Автопилот, ИИ и встроенная PlayStation: дебютировал первый автомобиль Sony (фото)
Электромобиль Sony-Honda Afeela 1 — обтекаемый седан Е-класса с автопилотом и большими дисплеями в салоне. Авто получило 489-сильную установку, а его запас хода превышает 480 км.
За несколько часов до открытия шоу CES в Лас-Вегасе презентовали серийный электромобиль Afeela 1. Первый автомобиль Sony выйдет на рынок летом 2026 года. Его подробности раскрыли на сайте японского производителя.
Как известно, Afeela 1 — совместная разработка Sony и Honda (они даже создали совместное предприятие Sony Honda Mobility). В 2026 году начнут продавать версию Signature за 102 900 долларов, а через год появится более доступный вариант Origin стоимостью 89 900 долларов.
Дизайн Sony-Honda Afeela 1
Серийный электромобиль Sony-Honda Afeela 1 почти не изменился по сравнению с прошлогодним концептом. Это обтекаемый седан Е-класса с аркообразной крышей, высокой оконной линией и узкой оптикой. По размерам он похож на Tesla Model S и Xiaomi SU7.
Габариты Sony-Honda Afeela 1:
- длина — 4915 мм;
- ширина — 1900 мм;
- высота — 1460 мм;
- колесная база — 3000 мм.
Интерьер и технологии Sony Afeela 1 и Sony Afeela 1
В салоне Afeela 1 установили руль-штурвал, а на всю ширину передней панели растянули дисплей. Отдельные мониторы есть у задних пассажиров.Важно
Для Sony Afeela 1 разработали виртуального помощника с искусственным интеллектом и инновационный автопилот с 18 камерами, лидаром и более 20 различными сенсорами. За доплату камеры могут заменить зеркала заднего вида, а еще можно заказать встроенную игровую приставку Sony PlayStation (водитель сможет играть в игры только если авто стоит).
Первый автомобиль Sony, характеристики
Электромобиль Sony-Honda Afeela 1 получил 489-сильную установку с двумя моторами и полным приводом. С батареей на 91 кВт∙ч запас хода составит более 480 км, также авто поддерживает быструю зарядку мощностью 150 кВт.
Кстати, недавно свою вторую модель авто показала компания Xiaomi. Это электрический кроссовер.
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