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Авто

С автопилотом и без заднего стекла: дебютировал недорогой конкурент Tesla от Huawei (видео)

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Фото: Huawei | Avatr 06 — электрический седан D-класса

Электрический седан Avatr 06 отличается обтекаемым дизайном и не имеет заднего стекла. Модель предложат в версиях мощностью до 590 сил.

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В Китае презентовали новый Avatr 06. Электрический седан от Huawei поступит в продажу в начале 2025 года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Avatr 06 — обтекаемый седан D-класса с плавными обводами кузова, ракообразной крышей и выраженным "носом". Тоненькие диодные фары являются визитной карточкой автомобилей Avatr. Заднее стекло у седана отсутствует, а вместо зеркал установлены камеры.

Китайский электромобиль станет более дешевой альтернативой Tesla Model 3, ведь имеет схожие размеры.

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Автомобиль не имеет заднего стекла
Фото: Huawei

Габариты Huawei Avatr 06:

  • длина — 4855 мм;
  • ширина — 1960 мм;
  • высота — 1450 мм;
  • колесная база — 2940 мм.
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Салон Avatr 06 не показали, отметили лишь, что мультимедиа использует операционную систему Huawei Harmony OS. Кроме того, авто получит инновационный автопилот от Huawei.

Huawei Avatr 06, Avatr 06, новый Avatr 06, электромобиль Avatr 06, электромобиль Avatr Fullscreen
Электрокар предлагают в версиях мощностью до 590 сил
Фото: Huawei

Электромобиль Avatr 06 предложат в 338-сильной заднеприводной и 590-сильной полноприводной версиях. Аккумулятор CATL на 82 кВт∙ч обеспечит запас хода 600-650 км.

Кроме того, предложат версии с 1,5-литровым бензиновым мотор-генератором — заднеприводную на 310 сил и полноприводную 485-сильную. Батарея там меньше (39 кВт∙ч), поэтому в электрическом режиме можно будет проехать 210-230 км. Суммарный запас хода на бензине и электротяге составит 1050-1100 км.

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