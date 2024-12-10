З автопілотом і без заднього скла: дебютував недорогий конкурент Tesla від Huawei (відео)

Електричний седан Avatr 06 вирізняється обтічним дизайном і не має заднього скла. Модель запропонують у версіях потужністю до 590 сил.

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У Китаї презентували новий Avatr 06. Електричний седан від Huawei надійде в продаж на початку 2025 року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Avatr 06 – обтічний седан D-класу з плавними обводами кузова, ракоподібним дахом та вираженим "носом". Тоненькі діодні фари є візитною карткою автомобілів Avatr. Заднє скло в седана відсутнє, а замість дзеркал встановлено камери.

Китайський електромобіль стане дешевшою альтернативою Tesla Model 3, адже має подібні розміри.

Автомобіль не має заднього скла Фото: Huawei

Габарити Huawei Avatr 06:

довжина – 4855 мм;

ширина – 1960 мм;

висота – 1450 мм;

колісна база – 2940 мм.

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Салон Avatr 06 не показали, зазначили лише, що мультимедіа використовує операційну систему Huawei Harmony OS. Крім того, авто отримає інноваційний автопілот від Huawei.

Електрокар пропонують у версіях потужністю до 590 сил Фото: Huawei

Електромобіль Avatr 06 запропонують у 338-сильній задньопривідній та 590-сильній повно привідній версіях. Акумулятор CATL на 82 кВт∙год забезпечить запас ходу 600-650 км.

Крім того, запропонують версії з 1,5-літровим бензиновим мотор-генератором – задньопривідну на 310 сил та повно привідну 485-сильну. Батарея там менша (39 кВт∙год), тому в електричному режимі можна буде проїхати 210-230 км. Сумарний запас ходу на бензині та електротязі складе 1050-1100 км.

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