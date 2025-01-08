Авангардний дизайн і автопілот: Honda показала оригінальні електрокари (фото, відео)

Електромобілі Honda 0 вирізняються оригінальним дизайном, а в їх салоні встановлено п'ять дисплеїв і кермо-штурвал. Запас ходу авто перевищує 480 км.

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У Лас-Вегасі на шоу CES презентували нове сімейство електромобілів Honda 0. Їх почнуть виготовляти у США з 2026 року. Про це повідомляється на офіційному сайті японського автовиробника.

Honda 0 Saloon Фото: Honda Фото: Honda

Чотиридверна Honda 0 Saloon та кросовер 0 SUV формально вважаються передсерійними прототипами. Електрокари вирізняються гранчастим дизайном та обтічним силуетом з вигнутим дахом. Крім того, у них оригінальна діодна оптика.

Особливо нестандартний вигляд має нова Honda 0 Saloon. Її клиноподібний силует витриманий в дусі концептів 70-х років.

Honda 0 SUV Фото: Honda Фото: Honda

У салоні Honda 0 встановили кермо-штурвал та одразу п’ять дисплеїв на передній панелі. Електрокар отримав цифровий щиток приладів, центральний тачскрін, окремий дисплей для переднього пасажира та два монітори камер, які замінюють дзеркала заднього виду.

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Honda розробила для електрокарів нову операційну систему Asimo зі штучним інтелектом. Вона відповідає за мультимедіа, комплекс систем безпеки та автопілот третього рівня (він дозволяє не тримати руки на кермі).

У салоні встановили кермо-штурвал і 5 екранів Фото: Honda

Електромобілі Honda 0 запропонують у 241-сильній задньопривідній та 482-сильній повнопривідній версіях. На вибір запропонують дві батареї: ємністю приблизно 80 та 100 кВт∙год. Навіть у базовій версії запас ходу перевищить 480 км.

Між іншим, на шоу CES показали і електромобіль Afeela 1 від Sony та Honda.

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