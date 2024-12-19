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Авто

Повернення легенди: відроджену спортивну Honda показали на офіційних фото і відео

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Фото: Honda | Honda Prelude повертається на ринок

Нова Honda Prelude 2026 вирізняється елегантним обтічним дизайном. Відроджену спортивну модель оснастять гібридною установкою.

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Опубліковано офіційні фото Honda Prelude шостого покоління. Серійний варіант відродженого купе презентують уже в січні на автошоу в Токіо, а на європейський ринок модель вийде в 2026 році. Поки ж на сайті Honda опублікували фото і відео з купе, а також розкрили деякі його подробиці.

На світлинах видно, що нова Honda Prelude майже не відрізняється від передсерійного концепта. Авто вирізняється елегантним силуетом із вираженим "носом", вигнутою лінією даху і дещо припіднятою задньою частиною. Найпомітніша відмінність серійної моделі – відсутність заднього спойлера.

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Салон Honda Prelude 2026 не розсекретили, але відомо, що частину деталей запозичать в моделі Civic. Це недивно, адже дві моделі збудовані на одній платформі.

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Купе отримає гібридну установку
Фото: Honda

Honda Civic поділилася і гібридною установкою e:HEV з 2,0-літровою бензиновою четвіркою та парою електромоторів. В Civic (а також кросовері CR-V) вона розвиває 184 к. с., проте для спортивної моделі потужність можуть збільшити.

Крім того, зазначається, що нова Honda Prelude 2026 отримає варіатор eCVT, а також систему S+ Shift, яка імітує перемикання передач.

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