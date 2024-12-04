Ціна — від $9500: представлено дешевий седан Honda із витратою 5,1 л на 100 км (відео)

Компактний седан Honda Amaze став виразнішим на вигляд та сучаснішим усередині. Авто отримало нові опції та оснащене економічним 90-сильним двигуном.

В Індії дебютувала нова Honda Amaze четвертого покоління. Бюджетний седан В-класу надійде в продаж із січня 2025 року за ціною від 800 000 рупій ($9500). Про авто розповіли на офіційному сайті японського автовиробника.

Чотириметровий седан Honda Amaze став виразнішим на вигляд. Широка решітка радіатора та продовгуваті світлодіодні фари роблять його схожим старші моделі Honda. У авто висока віконна лінія, а боковини прикрашені виштамповками.

Авто сягає лише 4 м у довжину Фото: Honda

У салоні на щитку приладів встановили 7-дюймовий екран, а на центральній панелі з’явився 8-дюймовий тачскрін. Нова Honda Amaze стала просторішою, а об’єм її багажника зріс до 416 л.

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Крім того, розширене оснащення Honda Amaze 2025. Для бюджетної моделі тепер доступні бездротова зарядка смартфонів, клімат-контроль, безключовий доступ та камеру для "сліпої" зони (система Lane Watch).

У салоні встановили 8-дюймовий тачскрін Фото: Honda Седан став просторішим Фото: Honda

Седан Honda Amaze оснащений 1,2-літровим бензиновим мотором на 90 к. с. Із 5-ступінчастою механічною КПП він витрачає в середньому 5,4 л/100 км, а з варіатором – 5,1 л/100 км.

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