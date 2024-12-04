Цена — от $9500: представлен дешевый седан Honda с расходом 5,1 л на 100 км (видео)

Компактный седан Honda Amaze стал выразительнее на вид и современнее внутри. Авто получило новые опции и оснащено экономичным 90-сильным двигателем.

В Индии дебютировала новая Honda Amaze четвертого поколения. Бюджетный седан В-класса поступит в продажу с января 2025 года по цене от 800 000 рупий ($9500). Об авто рассказали на официальном сайте японского автопроизводителя.

Четырехметровый седан Honda Amaze стал более выразительным на вид. Широкая решетка радиатора и продолговатые светодиодные фары делают его похожим на старшие модели Honda. У авто высокая оконная линия, а боковины украшены выштамповками.

Авто достигает всего 4 м в длину Фото: Honda

В салоне на щитке приборов установили 7-дюймовый экран, а на центральной панели появился 8-дюймовый тачскрин. Новая Honda Amaze стала просторнее, а объем ее багажника вырос до 416 л.

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Кроме того, расширено оснащение Honda Amaze 2025. Для бюджетной модели теперь доступны беспроводная зарядка смартфонов, климат-контроль, бесключевой доступ и камера для "слепой" зоны (система Lane Watch).

В салоне установили 8-дюймовый тачскрин Фото: Honda Седан стал просторнее Фото: Honda

Седан Honda Amaze оснащен 1,2-литровым бензиновым мотором на 90 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП он расходует в среднем 5,4 л/100 км, а с вариатором — 5,1 л/100 км.

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