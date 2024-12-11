Потужний і недорогий електрокросовер Honda розсекретили до прем'єри (фото)

Нова Honda Ye P7 — доступний 4,75-метровий електрокросовер із рубаним дизайном. Його 469-сильна установка дозволяє стартувати до 100 км/год за 4,6 с.

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Опубліковано фото Honda Ye P7. Електричний кросовер презентують до кінця нинішнього року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Електромобіль Honda Ye P7 виготовлятимуть у Китаї з 2025 року. Там кросовер коштуватиме приблизно від 200 000 юанів ($28 000).

Електрокросовер отримає 476-сильну установку Фото: carscoops.com

Нова Honda Ye P7 зовні не відрізняється від передсерійного концепту, представленого у квітні на автошоу в Пекіні. Електрокар вирізняється рубаним дизайном із вираженим "носом", високою віконною лінією та великим кутом нахилу задніх стійок. У нього тоненькі діодні фари та ліхтарі, стандартні 21-дюймові диски та висувні дверні ручки.

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Габарити Honda Ye P7 2024:

довжина – 4750 мм;

ширина – 1930 мм;

висота – 1625 мм;

колісна база – 2930 мм;

маса – 2305 кг.

Салон Honda Ye P7 на фото не показали, проте навряд чи він зміниться порівняно з прототипами. У салоні концепту були встановлені вузький цифровий щиток приладів та великий тачскрін, а дзеркала заднього виду замінили камерами.

У салоні встановлено великий тачскрін Фото: Honda

Електрокросовер Honda Ye P7 отримає 476-сильну повнопривідну установку. Він зможе розганятися до сотні за 4,6 с, а максимальну швидкість обмежать на 180 км/год. Ємність батареї та запас ходу поки тримають у секреті.

До речі, нещодавно презентували недорогий седан Honda за 9500 доларів.

Також Фокус писав про дешеві електроскутери Honda вартістю від $1000.