Мощный и недорогой электрокроссовер Honda рассекретили до премьеры (фото)

Новая Honda Ye P7 — доступный 4,75-метровый электрокроссовер с рубленым дизайном. Его 469-сильная установка позволяет стартовать до 100 км/ч за 4,6 с.

Related video

Опубликовано фото Honda Ye P7. Электрический кроссовер презентуют до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Электромобиль Honda Ye P7 будут производить в Китае с 2025 года. Там кроссовер будет стоить примерно от 200 000 юаней ($28 000).

Электрокроссовер получит 476-сильную установку Фото: carscoops.com

Новая Honda Ye P7 внешне не отличается от предсерийного концепта, представленного в апреле на автошоу в Пекине. Электрокар отличается рубленым дизайном с выраженным "носом", высокой оконной линией и большим углом наклона задних стоек. У него тоненькие диодные фары и фонари, стандартные 21-дюймовые диски и выдвижные дверные ручки.

Важно

Шестая глава: тест-драйв новой Honda CR-V

Габариты Honda Ye P7 2024:

длина — 4750 мм;

ширина — 1930 мм;

высота — 1625 мм;

колесная база — 2930 мм;

масса — 2305 кг.

Салон Honda Ye P7 на фото не показали, однако вряд ли он изменится по сравнению с прототипами. В салоне концепта были установлены узкий цифровой щиток приборов и большой тачскрин, а зеркала заднего вида заменили камерами.

В салоне установлен большой тачскрин Фото: Honda

Электрокроссовер Honda Ye P7 получит 476-сильную полноприводную установку. Он сможет разгоняться до сотни за 4,6 с, а максимальную скорость ограничат на 180 км/ч. Емкость батареи и запас хода пока держат в секрете.

Кстати, недавно презентовали недорогой седан Honda за 9500 долларов.

Также Фокус писал о дешевых электроскутерах Honda стоимостью от $1000.