Возвращение легенды: возрожденную спортивную Honda показали на официальных фото и видео

Новая Honda Prelude 2026 отличается элегантным обтекаемым дизайном. Возрожденную спортивную модель оснастят гибридной установкой.

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Опубликованы официальные фото Honda Prelude шестого поколения. Серийный вариант возрожденного купе презентуют уже в январе на автошоу в Токио, а на европейский рынок модель выйдет в 2026 году. Пока же на сайте Honda опубликовали фото и видео с купе, а также раскрыли некоторые его подробности.

На фотографиях видно, что новая Honda Prelude почти не отличается от предсерийного концепта. Авто отличается элегантным силуэтом с выраженным "носом", изогнутой линией крыши и несколько приподнятой задней частью. Самое заметное отличие серийной модели — отсутствие заднего спойлера.

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Салон Honda Prelude 2026 не рассекретили, но известно, что часть деталей позаимствуют у модели Civic. Это неудивительно, ведь две модели построены на одной платформе.

Купе получит гибридную установку Фото: Honda

Honda Civic поделилась и гибридной установкой e:HEV с 2,0-литровой бензиновой четверкой и парой электромоторов. В Civic (а также кроссовере CR-V) она развивает 184 л. с., однако для спортивной модели мощность могут увеличить.

Кроме того, отмечается, что новая Honda Prelude 2026 получит вариатор eCVT, а также систему S+ Shift, которая имитирует переключение передач.

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