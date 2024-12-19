Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Возвращение легенды: возрожденную спортивную Honda показали на официальных фото и видео

Honda Prelude, новая Honda Prelude, Honda Prelude 2026, купе Honda
Фото: Honda | Honda Prelude возвращается на рынок

Новая Honda Prelude 2026 отличается элегантным обтекаемым дизайном. Возрожденную спортивную модель оснастят гибридной установкой.

Related video

Опубликованы официальные фото Honda Prelude шестого поколения. Серийный вариант возрожденного купе презентуют уже в январе на автошоу в Токио, а на европейский рынок модель выйдет в 2026 году. Пока же на сайте Honda опубликовали фото и видео с купе, а также раскрыли некоторые его подробности.

На фотографиях видно, что новая Honda Prelude почти не отличается от предсерийного концепта. Авто отличается элегантным силуэтом с выраженным "носом", изогнутой линией крыши и несколько приподнятой задней частью. Самое заметное отличие серийной модели — отсутствие заднего спойлера.

Важно
Шестая глава: тест-драйв новой Honda CR-V
Шестая глава: тест-драйв новой Honda CR-V

Салон Honda Prelude 2026 не рассекретили, но известно, что часть деталей позаимствуют у модели Civic. Это неудивительно, ведь две модели построены на одной платформе.

новая Honda Prelude, Honda Prelude 2026, купе Honda Fullscreen
Купе получит гибридную установку
Фото: Honda

Honda Civic поделилась и гибридной установкой e:HEV с 2,0-литровой бензиновой четверкой и парой электромоторов. В Civic (а также кроссовере CR-V) она развивает 184 л. с., однако для спортивной модели мощность могут увеличить.

Кроме того, отмечается, что новая Honda Prelude 2026 получит вариатор eCVT, а также систему S+ Shift, которая имитирует переключение передач.

Ранее рассекретили мощный и недорогой электрокроссовер Honda за $28 000.

Также Фокус рассказывал о дешевом седане Honda за $9500.