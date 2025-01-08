Авангардный дизайн и автопилот: Honda показала оригинальные электрокары (фото, видео)

Электромобили Honda 0 отличаются оригинальным дизайном, а в их салоне установлено пять дисплеев и руль-штурвал. Запас хода авто превышает 480 км.

Related video

В Лас-Вегасе на шоу CES презентовали новое семейство электромобилей Honda 0. Их начнут производить в США с 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.

Honda 0 Saloon Фото: Honda Фото: Honda

Четырехдверная Honda 0 Saloon и кроссовер 0 SUV формально считаются предсерийными прототипами. Электрокары отличаются граненым дизайном и обтекаемым силуэтом с изогнутой крышей. Кроме того, у них оригинальная диодная оптика.

Особенно нестандартно выглядит новая Honda 0 Saloon. Ее клиновидный силуэт выдержан в духе концептов 70-х годов.

Honda 0 SUV Фото: Honda Фото: Honda

В салоне Honda 0 установили руль-штурвал и сразу пять дисплеев на передней панели. Электрокар получил цифровой щиток приборов, центральный тачскрин, отдельный дисплей для переднего пассажира и два монитора камер, которые заменяют зеркала заднего вида.

Важно

Внедорожный брат Civic: тест-драйв нового кроссовера Honda ZR-V

Honda разработала для электрокаров новую операционную систему Asimo с искусственным интеллектом. Она отвечает за мультимедиа, комплекс систем безопасности и автопилот третьего уровня (он позволяет не держать руки на руле).

В салоне установили руль-штурвал и 5 экранов Фото: Honda

Электромобили Honda 0 предложат в 241-сильной заднеприводной и 482-сильной полноприводной версиях. На выбор предложат две батареи: емкостью примерно 80 и 100 кВт∙ч. Даже в базовой версии запас хода превысит 480 км.

Между прочим, на шоу CES показали и электромобиль Afeela 1 от Sony и Honda.

Также Фокус рассказывал о возрожденном купе Honda Prelude.