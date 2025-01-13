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Представлено недорогий електрокросовер Toyota із запасом ходу до 500 км (фото)

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Фото: Toyota | Toyota Urban Cruiser — компактний міський електрокросовер

Електромобіль Toyota Urban Cruiser — компактний 4,3-метровий кросовер для міста. Модель запропонують у версіях потужністю від 144 до 184 к. с. із двома варіантами батареї.

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На автошоу в Брюсселі офіційно презентували новий Toyota Urban Cruiser. Компактний недорогий електрокросовер надійде у виробництво з серпня. Про нього розповіли на сайті японського автовиробника.

Електромобіль Toyota Urban Cruiser – побратим Suzuki eVitara. У нього такий же атлетичний дизайн із роздутими крилами та схованими ручками задніх дверей. Від Suzuki авто відрізняється оформленням передньої частини у новому стилі Toyota, а також інакшими ліхтарями.

Toyota Urban Cruiser 2025, новий Toyota Urban Cruiser, електромобіль Toyota, кросовер Toyota Fullscreen
Авто створили на базі Suzuki eVitara
Фото: Toyota

За розмірами електрокар займає нішу між Toyota Yaris Cross та C-HR, але збудований на новій електричній платформі HEARTECT-e.

Габарити Toyota Urban Cruiser 2025:

  • довжина – 4285 мм;
  • ширина – 1800 мм;
  • висота – 1640 мм;
  • колісна база – 2700 мм;
  • кліренс – 180 мм.
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На передній панелі встановили два дисплеї
Фото: Toyota

У салоні дві моделі фактично ідентичні. Новий Toyota Urban Cruiser отримав такі ж двоспицеве кермо, цифровий щиток приладів та 10,1-дюймовий тачскрін, як і його побратим. Задні сидіння мають горизонтальне регулювання.

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А от комплектація Toyota Urban Cruiser дещо багатша, ніж у Suzuki eVitara. Базова версія отримала 18-дюймові диски, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду, бездротову зарядку смартфонів, системи автоматичного гальмування та утримання в смузі руху.

салон Toyota Urban Cruiser, новий Toyota Urban Cruiser, електромобіль Toyota, кросовер Toyota Fullscreen
Задні сидіння мають горизонтальне регулювання
Фото: Toyota

Електромобіль Toyota Urban Cruiser запропонують у передньопривідних версіях на 144 і 174 к. с., а також у 184-сильному повнопривідному варіанті. На вибір будуть доступні батареї ємністю 49 і 61 кВт∙год, а запас ходу складе приблизно 400-500 км.

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