Маленький Land Cruiser: представлено оригінальний позашляховий мінівен Toyota (фото)
Toyota Roomy перетворили на мінівен підвищної прохідності у стилістиці Land Cruiser. Його можна перетворити на доступний автодім.
На автошоу в Токіо дебютує оригінальна Toyota Roomy. Компактний 3,7-метровий мінівен перетворили на кросовер у стилістиці Toyota Land Cruiser. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Оригінальний тюнінг Toyota Roomy виконало японське ательє ESB Style. Проєкт назвали Land Croomy.
Мінівен отримав широку хромовану решітку радіатора в дусі Toyota Land Cruiser 300. Крім того, замінили бампери, додали багажник на даху та позашляхові шини Toyo Open Country R/T, а кліренс збільшили на 30 мм.Важливо
Салон Toyota Roomy не змінився. Вартість такого тюнінг-пакету становить 270 000 ієн ($1720). У якості опції за 25 000 ієн ($159) пропонують великий матрац у салон (на місце складених задніх сидінь), який перетворить мінівен на автодім.
Мінівен Toyota Land Croomy пропонують із 1,0-літровими бензиновими двигунами – атмосферним 69-сильним та 98-сильним із турбонаддувом. Обидві модифікації отримали варіатор, а привід може бути переднім або повним.
До речі, на автошоу в Токіо презентують і оригінальний гібрид доступного кросовера Honda та класичного Jeep.
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