Маленький Land Cruiser: представлено оригінальний позашляховий мінівен Toyota (фото)

Toyota Roomy перетворили на мінівен підвищної прохідності у стилістиці Land Cruiser. Його можна перетворити на доступний автодім.

Related video

На автошоу в Токіо дебютує оригінальна Toyota Roomy. Компактний 3,7-метровий мінівен перетворили на кросовер у стилістиці Toyota Land Cruiser. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Оригінальний тюнінг Toyota Roomy виконало японське ательє ESB Style. Проєкт назвали Land Croomy.

Мінівену збільшили кліренс та встановили позашляхові шини

Мінівен отримав широку хромовану решітку радіатора в дусі Toyota Land Cruiser 300. Крім того, замінили бампери, додали багажник на даху та позашляхові шини Toyo Open Country R/T, а кліренс збільшили на 30 мм.

Важливо

Авто Дарта Вейдера та позашляховик: розсекречено нові версії Toyota RAV4 (відео)

Салон Toyota Roomy не змінився. Вартість такого тюнінг-пакету становить 270 000 ієн ($1720). У якості опції за 25 000 ієн ($159) пропонують великий матрац у салон (на місце складених задніх сидінь), який перетворить мінівен на автодім.

За доплату пропонують матрас у салон

Мінівен Toyota Land Croomy пропонують із 1,0-літровими бензиновими двигунами – атмосферним 69-сильним та 98-сильним із турбонаддувом. Обидві модифікації отримали варіатор, а привід може бути переднім або повним.

До речі, на автошоу в Токіо презентують і оригінальний гібрид доступного кросовера Honda та класичного Jeep.

Також Фокус розповідав про екстремальну позашляхову версію Suzuki Jimny.