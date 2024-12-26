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Авто

Suzuki Jimny отримав екстремальну версію для важкого бездоріжжя (фото)

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Suzuki Jimny доопрацювали в ательє CODE19

Новий Suzuki Jimny CODE19 підготували до серйозного бездоріжжя. Автомобіль отримав сталеві дуги-бампери та позашляхові шини.

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У Suzuki Jimny 2025 року з’явиться нова модифікація підвищеної прохідності CODE19. Позашляховик представлять у січні на автошоу в Токіо. Про це повідомляється на сайті компанії Beyond Japan.

Саме ця японське ательє виконала тюнінг Suzuki Jimny. Позашляховик підготували до серйозного бездоріжжя.

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Авто отримало великі позашляхові шини

Новий Suzuki Jimny CODE19 отримав сталеві дуги замість бамперів, нові протитуманні фари і великі позашляхові шини Monster Mud Warrior. Крім того, автомобіль відрізняється особливою решіткою радіатора.

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Салон Suzuki Jimny залишився без змін, не доопрацювали і двигун позашляховика. Як відомо, автомобіль оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою потужністю 102 к. с. Можна обрати 5-ступінчасту механічну або 4-ступінчастою автоматичною КПП, а повний привід доповнений знижувальною передачею.

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Бампери замінили дугами

Suzuki Jimny CODE19 не продаватимуть як окрему версію. Натомість ательє Beyond Japan запропонує аксесуари, встановлені на позашляховик. Зокрема, дуги-бампери та нові "протитуманки" оцінили в 104 500 ієн ($665).

До речі, нещодавно Suzuki показали кросовер для любителів риболовлі.

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