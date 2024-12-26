Suzuki Jimny отримав екстремальну версію для важкого бездоріжжя (фото)

Новий Suzuki Jimny CODE19 підготували до серйозного бездоріжжя. Автомобіль отримав сталеві дуги-бампери та позашляхові шини.

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У Suzuki Jimny 2025 року з’явиться нова модифікація підвищеної прохідності CODE19. Позашляховик представлять у січні на автошоу в Токіо. Про це повідомляється на сайті компанії Beyond Japan.

Саме ця японське ательє виконала тюнінг Suzuki Jimny. Позашляховик підготували до серйозного бездоріжжя.

Авто отримало великі позашляхові шини

Новий Suzuki Jimny CODE19 отримав сталеві дуги замість бамперів, нові протитуманні фари і великі позашляхові шини Monster Mud Warrior. Крім того, автомобіль відрізняється особливою решіткою радіатора.

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Салон Suzuki Jimny залишився без змін, не доопрацювали і двигун позашляховика. Як відомо, автомобіль оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою потужністю 102 к. с. Можна обрати 5-ступінчасту механічну або 4-ступінчастою автоматичною КПП, а повний привід доповнений знижувальною передачею.

Бампери замінили дугами

Suzuki Jimny CODE19 не продаватимуть як окрему версію. Натомість ательє Beyond Japan запропонує аксесуари, встановлені на позашляховик. Зокрема, дуги-бампери та нові "протитуманки" оцінили в 104 500 ієн ($665).

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