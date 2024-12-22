Suzuki створили оригінальний і недорогий кросовер для риболовлі (фото)
Кросовер Suzuki Fronx Sea Bass Night Game призначений для любителів нічної риболовлі. Автомобіль отримав багажник для рибальських снастей та позашляхову гуму.
У Suzuki Fronx 2025 з’явилая оригінальна модифікація Sea Bass Night Game. Її презентують у січні на автошоу в Токіо, повідомляє офіційний сайт японського автовиробника.
Новий Suzuki Fronx Sea Bass Night Game створили для любителів нічної риболовлі. Річ у тім, що рибалки з японських прибережних міст полюбляють ловити сибаса, який активний вночі.
Кросовер Suzuki Fronx отримав позашляховий обвіс та дуги. Його оснастили додатковою діодною оптикою та багажником для риболовних снастей на даху. Крім того, встановили великі позашляхові шини Yokohama Geolandar X-AT.
Suzuki Fronx Sea Bass Night Game також вирізняється особливим чорно-салатовим забарвленням. До того ж, окремі частини кузова отримали спеціальне захисне покриття.
Силовий агрегат Suzuki Fronx залишився стандартним. У Японії компактний купе-кросовер доступний виключно із 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 105 к. с., який доповнили 48-вольтною "м’якою" гібридною установкою. Модель є доволі дешевою — коштує від 2,54 млн ієн ($16 200).
До речі, нещодавно дебютував перший електрокросовер Suzuki із запасом ходу 500 км.
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