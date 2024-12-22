Suzuki створили оригінальний і недорогий кросовер для риболовлі (фото)

Кросовер Suzuki Fronx Sea Bass Night Game призначений для любителів нічної риболовлі. Автомобіль отримав багажник для рибальських снастей та позашляхову гуму.

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У Suzuki Fronx 2025 з’явилая оригінальна модифікація Sea Bass Night Game. Її презентують у січні на автошоу в Токіо, повідомляє офіційний сайт японського автовиробника.

Новий Suzuki Fronx Sea Bass Night Game створили для любителів нічної риболовлі. Річ у тім, що рибалки з японських прибережних міст полюбляють ловити сибаса, який активний вночі.

Кросовер отримав позашляхові шини та багажник на даху Фото: Suzuki

Кросовер Suzuki Fronx отримав позашляховий обвіс та дуги. Його оснастили додатковою діодною оптикою та багажником для риболовних снастей на даху. Крім того, встановили великі позашляхові шини Yokohama Geolandar X-AT.

Suzuki Fronx Sea Bass Night Game також вирізняється особливим чорно-салатовим забарвленням. До того ж, окремі частини кузова отримали спеціальне захисне покриття.

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Силовий агрегат Suzuki Fronx залишився стандартним. У Японії компактний купе-кросовер доступний виключно із 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 105 к. с., який доповнили 48-вольтною "м’якою" гібридною установкою. Модель є доволі дешевою — коштує від 2,54 млн ієн ($16 200).

До речі, нещодавно дебютував перший електрокросовер Suzuki із запасом ходу 500 км.

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