Suzuki Swift перетворили на бюджетний седан за $13 000 (фото)
Компактний седан Suzuki Dzire створений на базі моделі Swift і сягає усього 4 метри в довжину. Авто оснащене 1,2-літровим 82-сильним мотором.
В Індії презентували новий Suzuki Dzire четвертого покоління. Бюджетний седан В-класу виходить на ринок з 11 листопада за ціною від 1,1 млн рупій ($13 000). Про нього розповіли на офіційному сайті Suzuki.
Седан Suzuki Dzire, по суті, є чотиридверною версією моделі Swift, адже побудований на платформі хетчбек. Він дещо більший за розмірами.
Габарити Suzuki Dzire 2025:
- довжина — 3995 мм;
- ширина — 1735 мм;
- висота — 1525 мм;
- колісна база — 2450 мм.
На відміну від Suzuki Dzire попередніх поколінь, нова модель суттєво відрізняється від Swift за дизайном. У неї широка решітка радіатора, подовжені фари і злегка розширені крила. Задня частина загострена, а ліхтарі розташовані з країв кузова.
А от у салоні спорідненість із Suzuki Swift видно неозброєним оком. У нього запозичили і кермо, і прилади, і частину перемикачів, і центральний тачскрін. Топова версія моделі отримала люк, клімат-контроль, круїз-контроль і камеру.
У Suzuki Swift запозичили і 1,2-літровий 82-сильний двигун. Можна обрати 5-ступінчасті механічну або роботизовану КПП.
До речі, нещодавно дебютував перший електромобіль Suzuki — кросовер eVitara.
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