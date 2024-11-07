Suzuki Swift перетворили на бюджетний седан за $13 000 (фото)

Компактний седан Suzuki Dzire створений на базі моделі Swift і сягає усього 4 метри в довжину. Авто оснащене 1,2-літровим 82-сильним мотором.

В Індії презентували новий Suzuki Dzire четвертого покоління. Бюджетний седан В-класу виходить на ринок з 11 листопада за ціною від 1,1 млн рупій ($13 000). Про нього розповіли на офіційному сайті Suzuki.

Авто створене на базі Suzuki Swift, проте відрізняється інакшим дизайном Фото: Suzuki

Седан Suzuki Dzire, по суті, є чотиридверною версією моделі Swift, адже побудований на платформі хетчбек. Він дещо більший за розмірами.

Габарити Suzuki Dzire 2025:

довжина — 3995 мм;

ширина — 1735 мм;

висота — 1525 мм;

колісна база — 2450 мм.

У салоні запозичено чимало деталей від Swift Фото: Suzuki

На відміну від Suzuki Dzire попередніх поколінь, нова модель суттєво відрізняється від Swift за дизайном. У неї широка решітка радіатора, подовжені фари і злегка розширені крила. Задня частина загострена, а ліхтарі розташовані з країв кузова.

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А от у салоні спорідненість із Suzuki Swift видно неозброєним оком. У нього запозичили і кермо, і прилади, і частину перемикачів, і центральний тачскрін. Топова версія моделі отримала люк, клімат-контроль, круїз-контроль і камеру.

Фото: Suzuki

У Suzuki Swift запозичили і 1,2-літровий 82-сильний двигун. Можна обрати 5-ступінчасті механічну або роботизовану КПП.

До речі, нещодавно дебютував перший електромобіль Suzuki — кросовер eVitara.

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