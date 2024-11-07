Suzuki Swift превратили в бюджетный седан за $13 000 (фото)

Компактный седан Suzuki Dzire создан на базе модели Swift и достигает всего 4 метра в длину. Авто оснащено 1,2-литровым 82-сильным мотором.

Related video

В Индии презентовали новый Suzuki Dzire четвертого поколения. Бюджетный седан В-класса выходит на рынок с 11 ноября по цене от 1,1 млн рупий ($13 000). О нем рассказали на официальном сайте Suzuki.

Авто создано на базе Suzuki Swift, однако отличается иным дизайном Фото: Suzuki

Седан Suzuki Dzire, по сути, является четырехдверной версией модели Swift, ведь построен на платформе хэтчбек. Он несколько больше по размерам.

Габариты Suzuki Dzire 2025:

длина — 3995 мм;

ширина — 1735 мм;

высота — 1525 мм;

колесная база — 2450 мм.

В салоне позаимствовано немало деталей от Swift Фото: Suzuki

В отличие от Suzuki Dzire предыдущих поколений, новая модель существенно отличается от Swift по дизайну. У нее широкая решетка радиатора, удлиненные фары и слегка расширенные крылья. Задняя часть заостренная, а фонари расположены по краям кузова.

Важно

Городской малыш: тест-драйв нового Suzuki Swift

А вот в салоне родство с Suzuki Swift видно невооруженным глазом. У него позаимствовали и руль, и приборы, и часть переключателей, и центральный тачскрин. Топовая версия модели получила люк, климат-контроль, круиз-контроль и камеру.

Фото: Suzuki

У Suzuki Swift позаимствовали и 1,2-литровый 82-сильный двигатель. Можно выбрать 5-ступенчатую механическую или роботизированную КПП.

Кстати, недавно дебютировал первый электромобиль Suzuki — кроссовер eVitara.

Также Фокус писал о прощальной версии Suzuki Jimny.