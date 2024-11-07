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Авто

Suzuki Swift превратили в бюджетный седан за $13 000 (фото)

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Фото: Suzuki | Suzuki Dzire — компактный седан В-класса

Компактный седан Suzuki Dzire создан на базе модели Swift и достигает всего 4 метра в длину. Авто оснащено 1,2-литровым 82-сильным мотором.

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В Индии презентовали новый Suzuki Dzire четвертого поколения. Бюджетный седан В-класса выходит на рынок с 11 ноября по цене от 1,1 млн рупий ($13 000). О нем рассказали на официальном сайте Suzuki.

Suzuki Dzire 2025, новый Suzuki Dzire, Suzuki Dzire, Suzuki Dzire, седан Suzuki, Suzuki Swift Fullscreen
Авто создано на базе Suzuki Swift, однако отличается иным дизайном
Фото: Suzuki

Седан Suzuki Dzire, по сути, является четырехдверной версией модели Swift, ведь построен на платформе хэтчбек. Он несколько больше по размерам.

Габариты Suzuki Dzire 2025:

  • длина — 3995 мм;
  • ширина — 1735 мм;
  • высота — 1525 мм;
  • колесная база — 2450 мм.
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В салоне позаимствовано немало деталей от Swift
Фото: Suzuki

В отличие от Suzuki Dzire предыдущих поколений, новая модель существенно отличается от Swift по дизайну. У нее широкая решетка радиатора, удлиненные фары и слегка расширенные крылья. Задняя часть заостренная, а фонари расположены по краям кузова.

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Городской малыш: тест-драйв нового Suzuki Swift
Городской малыш: тест-драйв нового Suzuki Swift

А вот в салоне родство с Suzuki Swift видно невооруженным глазом. У него позаимствовали и руль, и приборы, и часть переключателей, и центральный тачскрин. Топовая версия модели получила люк, климат-контроль, круиз-контроль и камеру.

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Фото: Suzuki

У Suzuki Swift позаимствовали и 1,2-литровый 82-сильный двигатель. Можно выбрать 5-ступенчатую механическую или роботизированную КПП.

Кстати, недавно дебютировал первый электромобиль Suzuki — кроссовер eVitara.

Также Фокус писал о прощальной версии Suzuki Jimny.