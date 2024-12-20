Компактні та практичні: названо кращі міські кросовери з пробігом (фото)

Експерти визначили кращі вживані кросовери компактного класу. До рейтингу потрапили як масові, так і преміальні моделі.

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Кросовери – найпопулярніший клас авто на ринку, причому особливо швидко зростає попит на компактні моделі. Вони вже витісняють міські хетчбеки, адже просторіші, практичніше і вирізняються покращеною прохідністю. Такі авто недорогі, особливо, якщо обирати вживані авто. Британське видання Auto Express обрало кращі компактні кросовери з пробігом.

8 місце – Peugeot 2008

Peugeot 2008 Фото: Autocar

Peugeot 2008 першого покоління більше нагадує універсали покращеної прохідності. Він просторий всередині та має 360-літровий багажник. У нього оригінальний салон із високо розташованим щитком приладів та економічні двигуни. Повного приводу немає, зате є система контроль зчеплення Grip Control. До того ж, Peugeot 2008 відносно недорогий.

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7 місце – Audi Q3

Audi Q3 Фото: Audi

Audi Q3 першої генерації – єдина преміальна модель у цьому рейтингу. У нього якісне внутрішнє оздоблення, а місця достатньо для чотирьох дорослих. У кросовера широка лінійка тяговитих бензинових та дизельних двигунів із турбонаддувом, причому є і заряджений варіант RS Q3. Можна обрати версії з переднім і повним приводом.

6 місце – Toyota C-HR

Toyota C-HR Фото: Toyota

Toyota C-HR першої генерації – найоригінальніший кросовер марки із виразним дизайном та обтічним силуетом. Це не найпросторіша модель, зате у неї непогана шумоізоляція салону та добре налаштоване шасі. До того ж, можна обрати економічні гібридні модифікації Toyota C-HR. А ще модель вирізняється надійністю та якістю.

5 місце – Kia Niro

Kia Niro Фото: Kia

Кросовер Kia Niro першого покоління – один із найдоступніших електрифікованих кросоверів. Модель випускали в гібридній, плагін-гібридній та електричній версіях, причому електрокар має чималий запас ходу в 450 км. Компактне авто доволі просторе і зазвичай багато укомплектоване.

4 місце – Jeep Renegade

Jeep Renegade Фото: Jeep

Jeep Renegade вирізняється кутастим "позашляховим" дизайном і в його лінійці є версія підвищеної прохідності Trailhawk. Кросовер недорогий і досить багато оснащений, хоча якість внутрішнього оздоблення викликає питання. У лінійці є бензинові, дизельні та гібридні модифікації із переднім та повним приводом.

3 місце – SEAT Arona

SEAT Arona Фото: SEAT

Кросовер SEAT Arona приваблює гарною керованістю. Крім того, у нього непогана оглядовість, сучасна мультимедійна система, та економічні і бадьорі двигуни з турбонаддувом.

2 місце – Citroen C3 Aircross

Citroen C3 Aircross Фото: Citroen

Citroen C3 Aircross – компактний кросовер із авангардним дизайном і практичним просторим салоном. Варто уникати базового бензинового двигуна об’ємом 1,2 л без турбіни – значно привабливішими є дизелі. До того ж, слід відзначити м’яку та комфортабельну підвіску автомобіля.

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1 місце – Ford Puma

Ford Puma Фото: Ford

Ford Puma – компактний кросовер для активного водія, адже його керованість – одна з кращих у класі. Його турбомотори тяговиті та досить економічні завдяки "м’яким" гібридним установкам, а ще можна обрати 197-сильний заряджений варіант ST. Зазвичай Ford Puma багато оснащений, а також має місткий багажник.

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