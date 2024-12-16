Практичні та місткі: названо кращі мінівени з пробігом (фото)

Мінівени приваблюють великим внутрішнім простором, економічними дизелями та комфортною підвіскою. Вживані моделі зазвичай відносно недорогі.

Related video

Попит на мінівени в наш час різко знизився в останні роки, тому на вторинному ринку ці моделі відносно недорогі. Разом із тим, вони просторі та практичні й підійдуть сімейним автомобілістам, яким не потрібні кросовери. Британське видання Auto Express назвало кращі мінівени з пробігом.

Рейтинг створили на основі даних про надійність мінівенів, а також їх тест-драйвів. До нього потрапили як компактні міські моделі, так і крупні сімейні авто.

8 місце – Volkswagen Touran

Volkswagen Touran Фото: Volkswagen

Volkswagen Touran другого покоління вирізняється якістю та непоганою керованістю, адже збудований на платформі VW Golf. У нього просторий другий ряд із регульованими кріслами, а от третій ряд більше підійде дітям. Мінівен має широку лінійку економічних бензинових та дизельних двигунів із турбонаддувом, хоча базовий 1,2-літровий турбомотор все ж не справляється з навантаженням.

Важливо

У Словенії випустили розкішний позашляховий автодім на базі Volkswagen Crafter (відео)

7 місце – Ford S-Max

Ford S-Max Фото: Ford

Ford S-Max – мінівен для активних водіїв, адже сімейна модель здатна приємно здивувати керованістю, а в лінійці другового покоління був потужний 240-сильний варіант. Разом із тим, авто не настільки просторе, як споріднений Ford Galaxy та інші мінівени схожих розмірів. Його третій ряд розрахований на дітей, а багажник у семимісній конфігурації невеликий – 285 л.

6 місце – Ford Galaxy

Ford Galaxy Фото: Ford

Ford Galaxy – більш традиційна альтернатива S-Max. Він не настільки цікавий у керованості, зате значно просторіший. До того ж, мінівен третього покоління відносно недорогий і зазвичай оснащений економічними та тяговитими турбодизельними двигунами.

5 місце – Renault Grand Scenic

Renault Grand Scenic Фото: Renault

Renault Scenic 1996 року був одним із перших компактних мінівенів. Четверте покоління моделі є доволі просторим для свого класу, а у версії Grand Scenic пропонує третій ряд крісел. У нього оригінальний дизайн та чимало відсіків для дрібних речей у салоні. Турбодизелі об’ємом 1,5 і 1,6 л економічні та надійні.

4 місце – Honda FR-V

Honda FR-V Фото: Honda

Honda FR-V є нетиповим мінівеном, адже він шестимісний і дуже компактний – 4,28 м у довжину. Річ у тім, що авто отримало три сидіння спереду. Honda FR-V славиться надійністю та непогано керується, хоча її підвіска дещо жорсткувата.

3 місце – SEAT Alhambra

SEAT Alhambra Фото: SEAT

SEAT Alhambra – дещо дешевший близнюк VW Sharan. Мінівен другої генерації дуже просторий та має непогану шумоізоляцію. За керованістю він близький до седанів та хетчбеків, а 2,0-літрові турбодизелі порадують економічністю.

2 місце – Citroen Grand C4 Picasso

Citroen Grand C4 Picasso Фото: Citroen

Мінівени Citroen – це авангардний дизайн та багато місця всередині. Citroen Grand C4 Picasso другого покоління стильний, комфортабельний та зазвичай багато оснащений. Краще зупинити свій вибір на економічних дизельних версіях. Також варто відзначити, що цей мінівен відносно недорогий та дешевий в утриманні.

Важливо

Новий Mercedes Vito 2026 показали до презентації (фото, відео)

1 місце – Opel Zafira Tourer

Opel Zafira Tourer Фото: Opel

Opel Zafira Tourer третього покоління тихий та комфортабельний. Він оснащений регульованими задніми кріслами і в п’ятимісній конфігурації має чималий 710-літровий багажник. Турбодизельні двигуни доволі економічні. Зазвичай Opel Zafira Tourer непогано оснащений і відносно недорогий.

Раніше Фокус розповідав про кращі сімейні кросовери з пробігом.

Також ми писали про найкращі вживані гібриди.