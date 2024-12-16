Практичные и вместительные: названы лучшие минивэны с пробегом (фото)

Минивэны привлекают большим внутренним пространством, экономичными дизелями и комфортной подвеской. Подержанные модели обычно относительно недорогие.

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Спрос на минивэны в наше время резко снизился в последние годы, поэтому на вторичном рынке эти модели относительно недорогие. Вместе с тем, они просторные и практичные и подойдут семейным автомобилистам, которым не нужны кроссоверы. Британское издание Auto Express назвало лучшие минивэны с пробегом.

Рейтинг создали на основе данных о надежности минивэнов, а также их тест-драйвов. В него попали как компактные городские модели, так и крупные семейные авто.

8 место — Volkswagen Touran

Volkswagen Touran Фото: Volkswagen

Volkswagen Touran второго поколения отличается качеством и неплохой управляемостью, ведь построен на платформе VW Golf. У него просторный второй ряд с регулируемыми креслами, а вот третий ряд больше подойдет детям. Минивэн имеет широкую линейку экономичных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом, хотя базовый 1,2-литровый турбомотор все же не справляется с нагрузкой.

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7 место — Ford S-Max

Ford S-Max Фото: Ford

Ford S-Max — минивэн для активных водителей, ведь семейная модель способна приятно удивить управляемостью, а в линейке другового поколения был мощный 240-сильный вариант. Вместе с тем, авто не настолько просторное, как родственный Ford Galaxy и другие минивэны похожих размеров. Его третий ряд рассчитан на детей, а багажник в семиместной конфигурации небольшой — 285 л.

6 место — Ford Galaxy

Ford Galaxy Фото: Ford

Ford Galaxy — более традиционная альтернатива S-Max. Он не столь интересен в управляемости, зато значительно просторнее. К тому же, минивэн третьего поколения относительно недорогой и обычно оснащен экономичными и тяговитыми турбодизельными двигателями.

5 место — Renault Grand Scenic

Renault Grand Scenic Фото: Renault

Renault Scenic 1996 года был одним из первых компактных минивэнов. Четвертое поколение модели довольно просторное для своего класса, а в версии Grand Scenic предлагает третий ряд кресел. У него оригинальный дизайн и немало отсеков для мелких вещей в салоне. Турбодизели объемом 1,5 и 1,6 л экономичны и надежны.

4 место — Honda FR-V

Honda FR-V Фото: Honda

Honda FR-V является нетипичным минивэном, ведь он шестиместный и очень компактный — 4,28 м в длину. Дело в том, что авто получило три сиденья спереди. Honda FR-V славится надежностью и неплохо управляется, хотя ее подвеска несколько жестковата.

3 место — SEAT Alhambra

SEAT Alhambra Фото: SEAT

SEAT Alhambra — несколько более дешевый близнец VW Sharan. Минивэн второй генерации очень просторный и имеет неплохую шумоизоляцию. По управляемости он близок к седанам и хэтчбекам, а 2,0-литровые турбодизели порадуют экономичностью.

2 место — Citroen Grand C4 Picasso

Citroen Grand C4 Picasso Фото: Citroen

Минивэны Citroen — это авангардный дизайн и много места внутри. Citroen Grand C4 Picasso второго поколения стильный, комфортабельный и обычно богато оснащен. Лучше остановить свой выбор на экономичных дизельных версиях. Также стоит отметить, что этот минивэн относительно недорогой и дешевый в содержании.

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1 место — Opel Zafira Tourer

Opel Zafira Tourer Фото: Opel

Opel Zafira Tourer третьего поколения тихий и комфортабельный. Он оснащен регулируемыми задними креслами и в пятиместной конфигурации имеет немалый 710-литровый багажник. Турбодизельные двигатели довольно экономичны. Обычно Opel Zafira Tourer неплохо оснащен и относительно недорогой.

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