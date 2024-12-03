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Авто

В Словении выпустили роскошный внедорожный автодом на базе Volkswagen Crafter (видео)

MAN TGE, Volkswagen Crafter, дом на колесах, микроавтобус MAN, Дом на колесах Volkswagen
Автодом создан на базе MAN TGE, который является близнецом VW Crafter

Автодом Mega Lounge 680 S имеет полный привод, а его клиренс увеличен. В салоне установили раскладную двуспальную кровать, небольшую кухню и даже санузел.

Словенский производитель кемперов Mega Mobil презентовал свою новую модель Lounge 680 S. Этот дом на колесах, приспособленный к бездорожью, вскоре поступит в продажу по цене примерно 150 000 евро. О нем рассказали на сайте компании.

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В основе Mega Lounge 680 S лежит микроавтобус MAN TGE, который является внедорожной версией популярного Volkswagen Crafter. Для доработки выбрали версию модели длиной 6835 мм с 2,0-литровым турбодизелем, полным приводом и увеличенным клиренсом.

MAN TGE, Volkswagen Crafter, дом на колесах, микроавтобус MAN, Дом на колесах Volkswagen Fullscreen
Салон украсили кожей и деревом

Салон MAN TGE украсили кожей и деревом. Внутри установили широкие поворотные кресла, два стола и угловой диван, который трансформируется в двуспальную кровать.

MAN TGE, Volkswagen Crafter, дом на колесах, микроавтобус MAN, Дом на колесах Volkswagen Fullscreen

Небольшую кухню дополнили холодильником, раковиной и газовой плитой. В интерьере Volkswagen Crafter нашлось место для разнообразных шкафов и даже санузла с душем.

MAN TGE, Volkswagen Crafter, дом на колесах, микроавтобус MAN, Дом на колесах Volkswagen Fullscreen
На кухне установили газовую плиту
MAN TGE, Volkswagen Crafter, дом на колесах, микроавтобус MAN, Дом на колесах Volkswagen Fullscreen
Угловой диван трансформируется в кровать

Кроме того, установлены телевизор, диодные лампы, шторки на окнах и подножки с электроприводом. Дом на колесах Volkswagen оснащен 80-литровыми баками для воды и отходов, дополнительной батареей, а также автономным дизельным обогревателем.

Между прочим, недавно презентовали внедорожный автодом на базе Mercedes Sprinter.

Также Фокус рассказывал о доме на колесах на базе Suzuki Vitara.