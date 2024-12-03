В Словении выпустили роскошный внедорожный автодом на базе Volkswagen Crafter (видео)

Автодом Mega Lounge 680 S имеет полный привод, а его клиренс увеличен. В салоне установили раскладную двуспальную кровать, небольшую кухню и даже санузел.

Словенский производитель кемперов Mega Mobil презентовал свою новую модель Lounge 680 S. Этот дом на колесах, приспособленный к бездорожью, вскоре поступит в продажу по цене примерно 150 000 евро. О нем рассказали на сайте компании.

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В основе Mega Lounge 680 S лежит микроавтобус MAN TGE, который является внедорожной версией популярного Volkswagen Crafter. Для доработки выбрали версию модели длиной 6835 мм с 2,0-литровым турбодизелем, полным приводом и увеличенным клиренсом.

Салон украсили кожей и деревом

Салон MAN TGE украсили кожей и деревом. Внутри установили широкие поворотные кресла, два стола и угловой диван, который трансформируется в двуспальную кровать.

Небольшую кухню дополнили холодильником, раковиной и газовой плитой. В интерьере Volkswagen Crafter нашлось место для разнообразных шкафов и даже санузла с душем.

На кухне установили газовую плиту Угловой диван трансформируется в кровать

Кроме того, установлены телевизор, диодные лампы, шторки на окнах и подножки с электроприводом. Дом на колесах Volkswagen оснащен 80-литровыми баками для воды и отходов, дополнительной батареей, а также автономным дизельным обогревателем.

Между прочим, недавно презентовали внедорожный автодом на базе Mercedes Sprinter.

Также Фокус рассказывал о доме на колесах на базе Suzuki Vitara.