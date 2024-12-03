У Словенії випустили розкішний позашляховий автодім на базі Volkswagen Crafter (відео)

Автодім Mega Lounge 680 S має повний привід, а його кліренс збільшено. У салоні встановили розкладне двоспальне ліжко, невелику кухню та навіть санвузол.

Словенський виробник кемперів Mega Mobil презентував свою нову модель Lounge 680 S. Цей дім на колесах, пристосований до бездоріжжя, невдовзі надійде в продаж за ціною приблизно 150 000 євро. Про нього розповіли на сайті компанії.

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В основі Mega Lounge 680 S лежить мікроавтобус MAN TGE, який є позашляховою версією популярного Volkswagen Crafter. Для доопрацювання обрали версію моделі довжиною 6835 мм з 2,0-літровим турбодизелем, повним приводом та збільшеним кліренсом.

Салон оздобили шкірою та деревом

Салон MAN TGE оздобили шкірою та деревом. Усередині встановили широкі поворотні крісла, два столи та кутовий диван, який трансформується у двоспальне ліжко.

Невелику кухню доповнили холодильником, раковиною та газовою плитою. В інтер’єрі Volkswagen Crafter знайшлося місце для різноманітних шаф та навіть санвузла із душем.

На кухні встановили газову плиту Кутовий диван трансформується у ліжко

Крім того, встановлені телевізор, діодні лампи, шторки на вікнах та підніжки з електроприводом. Дім на колесах Volkswagen оснащений 80-літровими баками для води та відходів, додатковою батареєю, а також автономним дизельним обігрівачем.

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