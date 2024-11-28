Недорогие и экономичные: определены лучшие гибриды с пробегом (фото)

На европейском рынке подержанных авто хватает гибридных моделей разных классов. Они расходуют мало топлива и относительно недорогие.

Гибридные автомобили отличаются экономичностью и низким уровнем вредных выбросов, однако обычно существенно дороже бензиновых или дизельных моделей. Впрочем, если покупать подержанные гибриды, то их цена уже не столь высока. Британское издание Auto Express назвало лучшие гибриды с пробегом.

В рейтинг попали модели разных классов и ценовых категорий. Есть среди них как обычные, так и заряжаемые гибриды.

8 место — Hyundai Ioniq PHEV

Hyundai Ioniq PHEV Фото: Hyundai

Hyundai Ioniq PHEV — более дешевая альтернатива плагин-гибриду Toyota Prius. Хэтчбек способен проехать 63 км на электротяге, чего вполне достаточно для повседневной езды. К тому же, он экономичен на трассе, легок в управлении и достаточно комфортабелен.

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7 место — Toyota Prius

Toyota Prius Фото: Wikipedia

Toyota Prius — самый массовый и популярный гибрид в мире. Модель четвертого поколения отличается противоречивым дизайном, зато экономична. К тому же, владелец не должен расплачиваться за малый расход топлива комфортом, ведь авто имеет мягкую подвеску и неплохую шумоизоляцию.

6 место — Mercedes-Benz C350e

Mercedes-Benz C350e Фото: Auto Express

Плагин-гибрид Mercedes C-Class W205 — премиальная модель с комфортабельной подвеской, хорошей шумоизоляцией и качественным салоном. За доплату седану даже предлагали пневмоподвеску. Впрочем, запас хода в электрическом режиме довольно небольшой — всего 32 км.

5 место — Opel Ampera/Chevrolet Volt

Opel Ampera Фото: Opel

Плагин-гибрид Chevrolet Volt и его европейский близнец Opel Ampera привлекают, прежде всего, большим запасом хода на электротяге — до 80 км (в зависимости от версии). Они отличаются оригинальным дизайном снаружи и внутри, однако их салон — четырехместный, а материалы внутренней отделки не самые лучшие.

4 место — Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi Outlander PHEV Фото: Mitsubishi

Плагин-гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV (именно такие авто использует украинская полиция) имеет просторный салон и большой багажник. Запас хода на электротяге достигает 48 км. Лучше выбирать обновленную модель, которую начали выпускать с 2015 года.

3 место — Honda Jazz

Honda Jazz Фото: Honda

Гибрид Honda Jazz отличается экономичностью и очень просторным салоном с "умными" задними сиденьями. Он маневренный и легкий в управлении. К тому же, компактное авто очень надежное и недавно возглавило рейтинг качества от TÜV SÜD.

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2 место — BMW 330e

BMW 330e Фото: Auto Express

Седан BMW 330e в кузове F30 — плагин-гибрид для активных водителей, которые любят хорошую управляемость. Он сохраняет традиционные черты BMW 3 Series, однако значительно экономичнее — расходует 5,1-5,6 л на 100 км. 2,0-литровая 184-сильная турбочетверка и электромотор на 85 л. с. обеспечивают неплохую динамику.

1 место — Toyota RAV4

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Гибридный кроссовер Toyota RAV4 несложно найти на подержанном рынке, хотя его стоимость несколько выше, чем у аналогов. Он экономичен и комфортабелен, имеет просторный салон и вместительный багажник. К тому же, гибрид надежный, как и большинство моделей Toyota. В линейке есть и мощная плагин-гибридная версия, однако она слишком дорогая.

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