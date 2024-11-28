Недорогі та економічні: визначено найкращі гібриди з пробігом (фото)

На європейському ринку вживаних авто вистачає гібридних моделей різних класів. Вони витрачають мало пального та відносно недорогі.

Гібридні автомобілі вирізняються економічністю та низьким рівнем шкідливих викидів, проте зазвичай суттєво дорожчі за бензинові чи дизельні моделі. Втім, якщо купувати вживані гібриди, то їхня ціна вже не настільки висока. Британське видання Auto Express назвало найкращі гібриди з пробігом.

До рейтингу потрапили моделі різних класів і цінових категорій. Є серед них як звичайні, так і заряджувані гібриди.

8 місце — Hyundai Ioniq PHEV

Hyundai Ioniq PHEV Фото: Hyundai

Hyundai Ioniq PHEV — дешевша альтернатива плагін-гібриду Toyota Prius. Хетчбек здатний проїхати 63 км на електротязі, чого цілком достатньо для повсякденної їзди. До того ж, він економічний на трасі, легкий в управлінні і досить комфортабельний.

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7 місце — Toyota Prius

Toyota Prius Фото: Wikipedia

Toyota Prius — наймасовіший і найпопулярніший гібрид у світі. Модель четвертого покоління вирізняється суперечливим дизайном, зате економічна. До того ж, власник не повинен розплачуватися за малу витрату пального комфортом, адже авто має м'яку підвіску та непогану шумоізоляцію.

6 місце — Mercedes-Benz C350e

Mercedes-Benz C350e Фото: Auto Express

Плагін-гібрид Mercedes C-Class W205 — преміальна модель з комфортабельною підвіскою, хорошою шумоізоляцією і якісним салоном. За доплату седану навіть пропонували пневмопідвіску. Втім, запас ходу в електричному режимі доволі невеликий — лише 32 км.

5 місце — Opel Ampera/Chevrolet Volt

Opel Ampera Фото: Opel

Плагін-гібрид Chevrolet Volt та його європейський близнюк Opel Ampera приваблюють, перш за все, великим запасом ходу на електротязі — до 80 км (залежно від версії). Вони вирізняються оригінальним дизайном зовні та всередині, проте їхній салон — чотиримісний, а матеріали внутрішнього оздоблення не найкращі.

4 місце — Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi Outlander PHEV Фото: Mitsubishi

Плагін-гібридний кросовер Mitsubishi Outlander PHEV (саме такі авто використовує українська поліція) має просторий салон і великий багажник. Запас ходу на електротязі сягає 48 км. Краще обирати оновлену модель, яку почали випускати з 2015 року.

3 місце — Honda Jazz

Honda Jazz Фото: Honda

Гібрид Honda Jazz вирізняється економічністю та дуже просторим салоном із "розумними" задніми сидіннями. Він маневрений і легкий у керуванні. До того ж, компактне авто дуже надійне і нещодавно очолило рейтинг якості від TÜV SÜD.

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2 місце — BMW 330e

BMW 330e Фото: Auto Express

Седан BMW 330e у кузові F30 — плагін-гібрид для активних водіїв, які люблять гарну керованість. Він зберігає традиційні риси BMW 3 Series, проте є значно економічнішим — витрачає 5,1-5,6 л на 100 км. 2,0-літрова 184-сильна турбочетвірка та електромотор на 85 к. с. забезпечують непогану динаміку.

1 місце — Toyota RAV4

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Гібридний кросовер Toyota RAV4 нетрудно знайти на вживаному ринку, хоча його вартість дещо вища, ніж у аналогів. Він економічний і комфортабельний, має просторий салон і місткий багажник. До того ж, гібрид надійний, як і більшість моделей Toyota. У лінійці є і потужна плагін-гібридна версія, проте вона занадто дорога.

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