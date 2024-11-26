Альтернатива кросоверам: названо кращі сімейні авто з пробігом (фото)

Сімейні седани та універсали з пробігом можуть бути непоганою альтернативою кросоверам, адже вони зазвичай дешевші. Ці автомобілі практичні, просторі та багато оснащені.

Сімейні автомобілісти все частіше обирають кросовери, адже ці авто просторі та практичні. Утім, є і альтернатива є, адже на ринку вистачає легкових сімейних моделей. До того ж, вживані седани, універсали чи хетчбеки дешевші за кросовери, тобто можна отримати "багато автомобіля" за невеликі гроші. Британське видання Auto Express обрало кращі сімейні авто з пробігом, які не є кросоверами.

8 місце – Mazda 6

Mazda 6 Фото: Mazda

Mazda 6 третього покоління – вибір активних водіїв, адже модель має добре налаштоване шасі та приваблює чудовою керованістю. До того ж, у неї бадьорі бензинові двигуни Skyactiv з малою витратою пального та виразний дизайн (особливо в оновленій версії). Не всі знають, що в лінійці Mazda 6 є й універсал.

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7 місце – Volkswagen Passat B8

Volkswagen Passat B8 Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat є одним із лідерів D-класу. Він приваблює просторим і продуманим салоном із якісним оздобленням, сучасними технологіями та широкою лінійкою бензинових та дизельних двигунів із турбонаддувом. Універсал Volkswagen Passat зацікавить великим багажником.

6 місце – Toyota Prius

Toyota Prius Фото: Toyota

Гібрид Toyota Prius четвертого покоління не лише економічний, але й має просторий салон. До того ж, автомобіль дуже надійний і його силова установка не боїться великих пробігів. Це непоганий вибір, якщо суперечливий дизайн авто вас не відштовхує.

5 місце – Hyundai i40

Hyundai i40 Фото: Hyundai

Європейський аналог Hyundai Sonata зараз відносно недорогий. Його підвіска налаштована на комфорт і легко справляється з вибоїнами, а дизельні двигуни на трасі споживають менш, ніж 5 л на 100 км. Можна обрати седан або універсал. Крім того, Hyundai i40 зазвичай непогано укомплектовані.

4 місце – Peugeot 508

Peugeot 508 Фото: Peugeot

Peugeot 508 другого покоління – не найпросторіша модель D-класу, проте одна із найбільш стильних. Він багато оснащений та має інноваційний щиток приладів із 3D-графікою. У лінійці Peugeot 508 є економічні дизельні та гібридні версії.

3 місце – Skoda Superb

Skoda Superb Фото: Skoda

Skoda Superb третьої генерації – просторіша альтернатива Volkswagen Passat, яка подекуди може бути і дешевшою. У ліфт бека та універсала один із найбільших багажників у D-класі, а на задньому ряді сидінь місця в надлишку. Оптимальними є модифікації з економічними 2,0-літровими турбодизелями.

2 місце – Ford Mondeo

Ford Mondeo Фото: Ford

Ford Mondeo четвертого покоління приваблює широкою палітрою версій. Випускали седан, ліфтбек та універсал у бензинових, дизельних та гібридних модифікаціях. Автомобіль приваблює просторим інтер’єром та непоганою керованістю. Утім варто відзначити чималі пробіги вживаних Mondeo.

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1 місце – Opel Insignia

Opel Insignia Фото: Opel

Opel Insignia другого покоління достатньо простора, щоб помістити п’ятьох дорослих, а об’єм багажника складає 490 л в ліфтбеку та 560 л в – універсалі. Opel Insignia комфортабельний і тихий, а його 2,0-літровий турбодизель доволі економічний. У лінійці є модель підвищеної прохідності Country Tourer.

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