Альтернатива кроссоверам: названы лучшие семейные авто с пробегом (фото)
Семейные седаны и универсалы с пробегом могут быть неплохой альтернативой кроссоверам, ведь они обычно дешевле. Эти автомобили практичные, просторные и богато оснащены.
Семейные автомобилисты все чаще выбирают кроссоверы, ведь эти авто просторные и практичные. Впрочем, есть и альтернатива есть, ведь на рынке хватает легковых семейных моделей. К тому же, подержанные седаны, универсалы или хэтчбеки дешевле кроссоверов, то есть можно получить "много автомобиля" за небольшие деньги. Британское издание Auto Express выбрало лучшие семейные авто с пробегом, которые не являются кроссоверами.
8 место — Mazda 6
Mazda 6 третьего поколения — выбор активных водителей, ведь модель имеет хорошо настроенное шасси и привлекает отличной управляемостью. К тому же, у нее бодрые бензиновые двигатели Skyactiv с малым расходом топлива и выразительный дизайн (особенно в обновленной версии). Не все знают, что в линейке Mazda 6 есть и универсал.
7 место — Volkswagen Passat B8
Volkswagen Passat является одним из лидеров D-класса. Он привлекает просторным и продуманным салоном с качественной отделкой, современными технологиями и широкой линейкой бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом. Универсал Volkswagen Passat заинтересует большим багажником.
6 место — Toyota Prius
Гибрид Toyota Prius четвертого поколения не только экономичен, но и имеет просторный салон. К тому же, автомобиль очень надежный и его силовая установка не боится больших пробегов. Это неплохой выбор, если противоречивый дизайн авто вас не отталкивает.
5 место — Hyundai i40
Европейский аналог Hyundai Sonata сейчас относительно недорогой. Его подвеска настроена на комфорт и легко справляется с ухабами, а дизельные двигатели на трассе потребляют менее 5 л на 100 км. Можно выбрать седан или универсал. Кроме того, Hyundai i40 обычно неплохо укомплектованы.
4 место — Peugeot 508
Peugeot 508 второго поколения — не самая просторная модель D-класса, однако одна из самых стильных. Он богато оснащен и имеет инновационный щиток приборов с 3D-графикой. В линейке Peugeot 508 есть экономичные дизельные и гибридные версии.
3 место — Skoda Superb
Skoda Superb третьей генерации — более просторная альтернатива Volkswagen Passat, которая кое-где может быть и дешевле. У лифтбека и универсала один из самых больших багажников в D-классе, а на заднем ряду сидений места в избытке. Оптимальными являются модификации с экономичными 2,0-литровыми турбодизелями.
2 место — Ford Mondeo
Ford Mondeo четвертого поколения привлекает широкой палитрой версий. Выпускали седан, лифтбек и универсал в бензиновых, дизельных и гибридных модификациях. Автомобиль привлекает просторным интерьером и неплохой управляемостью. Впрочем, стоит отметить немалые пробеги подержанных Mondeo.
1 место — Opel Insignia
Opel Insignia второго поколения достаточно просторна, чтобы поместить пятерых взрослых, а объем багажника составляет 490 л в лифтбеке и 560 л в — универсале. Opel Insignia комфортабельный и тихий, а его 2,0-литровый турбодизель довольно экономичен. В линейке есть модель повышенной проходимости Country Tourer.
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