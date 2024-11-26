Альтернатива кроссоверам: названы лучшие семейные авто с пробегом (фото)

Семейные седаны и универсалы с пробегом могут быть неплохой альтернативой кроссоверам, ведь они обычно дешевле. Эти автомобили практичные, просторные и богато оснащены.

Семейные автомобилисты все чаще выбирают кроссоверы, ведь эти авто просторные и практичные. Впрочем, есть и альтернатива есть, ведь на рынке хватает легковых семейных моделей. К тому же, подержанные седаны, универсалы или хэтчбеки дешевле кроссоверов, то есть можно получить "много автомобиля" за небольшие деньги. Британское издание Auto Express выбрало лучшие семейные авто с пробегом, которые не являются кроссоверами.

8 место — Mazda 6

Mazda 6 Фото: Mazda

Mazda 6 третьего поколения — выбор активных водителей, ведь модель имеет хорошо настроенное шасси и привлекает отличной управляемостью. К тому же, у нее бодрые бензиновые двигатели Skyactiv с малым расходом топлива и выразительный дизайн (особенно в обновленной версии). Не все знают, что в линейке Mazda 6 есть и универсал.

Важно

В каких регионах Украины самые дешевые авто с пробегом — исследование

7 место — Volkswagen Passat B8

Volkswagen Passat B8 Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat является одним из лидеров D-класса. Он привлекает просторным и продуманным салоном с качественной отделкой, современными технологиями и широкой линейкой бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом. Универсал Volkswagen Passat заинтересует большим багажником.

6 место — Toyota Prius

Toyota Prius Фото: Toyota

Гибрид Toyota Prius четвертого поколения не только экономичен, но и имеет просторный салон. К тому же, автомобиль очень надежный и его силовая установка не боится больших пробегов. Это неплохой выбор, если противоречивый дизайн авто вас не отталкивает.

5 место — Hyundai i40

Hyundai i40 Фото: Hyundai

Европейский аналог Hyundai Sonata сейчас относительно недорогой. Его подвеска настроена на комфорт и легко справляется с ухабами, а дизельные двигатели на трассе потребляют менее 5 л на 100 км. Можно выбрать седан или универсал. Кроме того, Hyundai i40 обычно неплохо укомплектованы.

4 место — Peugeot 508

Peugeot 508 Фото: Peugeot

Peugeot 508 второго поколения — не самая просторная модель D-класса, однако одна из самых стильных. Он богато оснащен и имеет инновационный щиток приборов с 3D-графикой. В линейке Peugeot 508 есть экономичные дизельные и гибридные версии.

3 место — Skoda Superb

Skoda Superb Фото: Skoda

Skoda Superb третьей генерации — более просторная альтернатива Volkswagen Passat, которая кое-где может быть и дешевле. У лифтбека и универсала один из самых больших багажников в D-классе, а на заднем ряду сидений места в избытке. Оптимальными являются модификации с экономичными 2,0-литровыми турбодизелями.

2 место — Ford Mondeo

Ford Mondeo Фото: Ford

Ford Mondeo четвертого поколения привлекает широкой палитрой версий. Выпускали седан, лифтбек и универсал в бензиновых, дизельных и гибридных модификациях. Автомобиль привлекает просторным интерьером и неплохой управляемостью. Впрочем, стоит отметить немалые пробеги подержанных Mondeo.

Важно

Названы лучшие авто года по мнению американцев (фото)

1 место — Opel Insignia

Opel Insignia Фото: Opel

Opel Insignia второго поколения достаточно просторна, чтобы поместить пятерых взрослых, а объем багажника составляет 490 л в лифтбеке и 560 л в — универсале. Opel Insignia комфортабельный и тихий, а его 2,0-литровый турбодизель довольно экономичен. В линейке есть модель повышенной проходимости Country Tourer.

Ранее Фокус рассказывал о лучших кроссоверах с пробегом стоимостью до 25 000 долларов.

Также мы писали о лучших бюджетных автомобилях 2024 года по версии американцев.