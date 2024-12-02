Сімейний варіант: названо кращі великі кросовери з пробігом (фото)
Британські журналісти обрали кращі сімейні кросовери з пробігом. До рейтингу потрапили як масові, так і преміальні моделі.
Кросовери нерідко обирають у якості сімейного авто, адже вони мають просторий салон та великий багажник. Звісно, більш місткими є середньорозмірні та повнорозмірні моделі: вони доволі дорогі, проте на вторинному ринку досить швидко втрачають у ціні. Британське видання Auto Express обрало кращі великі кросовери з пробігом.
8 місце – Peugeot 5008
Кросовер Peugeot 5008 другого покоління залишається досить компактним, але має три ряди сидінь. Його салон доволі якісний, як для не преміальної моделі, а на передній панелі встановлено два дисплеї. До того ж, Peugeot 5008 відносно легкий, тому навіть базовий двигун забезпечує непогану динаміку.
7 місце – Land Rover Discovery
Land Rover Discovery п’ятого покоління – вибір сімейних автомобілістів, яким потрібно регулярно виїжджати на бездоріжжя. Разом із тим, в нього комфортабельна довгохода підвіска і непогана шумоізоляція. Land Rover Discovery краще обрати з тяговитими турбодизелями, хоча надто економічними їх не назвеш.
6 місце – SEAT Tarraco
SEAT Tarraco – сімейний кросовер для активних водіїв, який приваблює непоганою керованістю. Модель доступна в семимісному виконанні та має чималий багажник. Краще обирати 2,0-літрові бензинові та дизельні версії, адже 1,5-літровий турбомотор недостатньо потужний і не дуже відповідає характеру авто.
5 місце – Audi Q7
Преміальний кросовер Audi Q7 першого покоління великий і дуже просторий, у нього якісне внутрішнє оздоблення та комфортабельна пневмопідвіска. Оптимальним двигуном є надійний та тяговитий 3,0-літровий турбодизель, який економічні ший за інші двигуни. Утім, для авто є звичними проблеми з електронікою.
4 місце – Lexus RX
Кросовер Lexus RX четвертої генерації – одна із найнадійніших моделей свого класу. Крім того, кросовер комфортабельний та вирізняється чудовою шумоізоляцією. Привабливо виглядає гібридна модифікація Lexus RX: її силова установка економічна, тяговита та тиха.
3 місце – Volvo XC90
Кросовер Volvo XC90 другого покоління – найбезпечніший великий кросовер із набором подушок безпеки та електронних "помічників". До того ж, він просторий і тихий, а його салон доволі якісний. У лінійці моделі – широкий вибір бензинових, дизельних та плагін-гібридних версій потужністю до 420 сил.
2 місце – Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq першої генерації – втілення практичності. У нього продуманий просторий салон з великою кількістю відсіків для дрібних речей та великий багажник. До того ж, Kodiaq приваблює якісним внутрішнім оздобленням. Бензинові та дизельні турбомотори кросовера тяговиті та економічні.Важливо
1 місце – Kia Sorento
Kia Sorento третього покоління – сімейний кросовер із містким салоном та багатою комплектацією. До того ж, він дешевший за інші моделі в цьому рейтингу. Найпривабливішим є варіант моделі із 2,2-літровим турбодизелем, хоча гібрид майже настільки ж економічний, але потужніший.
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