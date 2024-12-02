Сімейний варіант: названо кращі великі кросовери з пробігом (фото)

Британські журналісти обрали кращі сімейні кросовери з пробігом. До рейтингу потрапили як масові, так і преміальні моделі.

Кросовери нерідко обирають у якості сімейного авто, адже вони мають просторий салон та великий багажник. Звісно, більш місткими є середньорозмірні та повнорозмірні моделі: вони доволі дорогі, проте на вторинному ринку досить швидко втрачають у ціні. Британське видання Auto Express обрало кращі великі кросовери з пробігом.

8 місце – Peugeot 5008

Peugeot 5008 Фото: Peugeot

Кросовер Peugeot 5008 другого покоління залишається досить компактним, але має три ряди сидінь. Його салон доволі якісний, як для не преміальної моделі, а на передній панелі встановлено два дисплеї. До того ж, Peugeot 5008 відносно легкий, тому навіть базовий двигун забезпечує непогану динаміку.

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7 місце – Land Rover Discovery

Land Rover Discovery Фото: Land Rover

Land Rover Discovery п’ятого покоління – вибір сімейних автомобілістів, яким потрібно регулярно виїжджати на бездоріжжя. Разом із тим, в нього комфортабельна довгохода підвіска і непогана шумоізоляція. Land Rover Discovery краще обрати з тяговитими турбодизелями, хоча надто економічними їх не назвеш.

6 місце – SEAT Tarraco

SEAT Tarraco Фото: SEAT

SEAT Tarraco – сімейний кросовер для активних водіїв, який приваблює непоганою керованістю. Модель доступна в семимісному виконанні та має чималий багажник. Краще обирати 2,0-літрові бензинові та дизельні версії, адже 1,5-літровий турбомотор недостатньо потужний і не дуже відповідає характеру авто.

5 місце – Audi Q7

Audi Q7 Фото: Audi

Преміальний кросовер Audi Q7 першого покоління великий і дуже просторий, у нього якісне внутрішнє оздоблення та комфортабельна пневмопідвіска. Оптимальним двигуном є надійний та тяговитий 3,0-літровий турбодизель, який економічні ший за інші двигуни. Утім, для авто є звичними проблеми з електронікою.

4 місце – Lexus RX

Lexus RX Фото: Lexus

Кросовер Lexus RX четвертої генерації – одна із найнадійніших моделей свого класу. Крім того, кросовер комфортабельний та вирізняється чудовою шумоізоляцією. Привабливо виглядає гібридна модифікація Lexus RX: її силова установка економічна, тяговита та тиха.

3 місце – Volvo XC90

Volvo XC90 Фото: Volvo

Кросовер Volvo XC90 другого покоління – найбезпечніший великий кросовер із набором подушок безпеки та електронних "помічників". До того ж, він просторий і тихий, а його салон доволі якісний. У лінійці моделі – широкий вибір бензинових, дизельних та плагін-гібридних версій потужністю до 420 сил.

2 місце – Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq Фото: Skoda

Skoda Kodiaq першої генерації – втілення практичності. У нього продуманий просторий салон з великою кількістю відсіків для дрібних речей та великий багажник. До того ж, Kodiaq приваблює якісним внутрішнім оздобленням. Бензинові та дизельні турбомотори кросовера тяговиті та економічні.

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1 місце – Kia Sorento

Kia Sorento Фото: Kia

Kia Sorento третього покоління – сімейний кросовер із містким салоном та багатою комплектацією. До того ж, він дешевший за інші моделі в цьому рейтингу. Найпривабливішим є варіант моделі із 2,2-літровим турбодизелем, хоча гібрид майже настільки ж економічний, але потужніший.

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