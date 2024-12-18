Nissan повернув на ринок дешевий кросовер за ціною "Дастера" (фото)

Nissan Kicks першої генерації повернули в продаж під назвою Play і пропонуватимуть паралельно з новою моделлю. Кросовер запропонують в одному варіанті комплектації і комплектуватимуть 124-сильним двигуном.

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Кросовер Nissan Kicks першого покоління повертається на ринок. Він продаватиметься у США та Канаді паралельно зі своїм наступником. Інформація про авто з’явилася на офіційному сайті японського автовиробника.

Модель назвали Nissan Kicks Play Фото: Nissan

Новий Nissan Kicks другої генерації надійшов у продаж з осені. Кросовер підріс у розмірах, став сучаснішим і потужнішим, а також багатше оснащений. Утім, він і подорожчав — у США коштує від 23 220 доларів.

Ось чому було вирішено відновити продажі дешевшої моделі першого покоління. Її перейменували на Nissan Kicks Play і продаватимуть за ціною від 21 520 доларів. Жодних змін автомобіль не зазнав.

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Кросовер Nissan Kicks Play запропонують в одній комплектації S із 16-дюймовими легко сплавними дисками, кондиціонером, круїз-контролем, мультимедійною системою із 7-дюймовим дисплеєм.

Кросовер пропонують в одній комплектації Фото: Nissan

Новий Nissan Kicks Play зберіг 1,6-літровий бензиновий двигун потужністю 124 к. с. У парі з ним працює варіатор, а привід у моделі виключно передній.

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