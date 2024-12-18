Nissan вернул на рынок дешевый кроссовер по цене "Дастера" (фото)

Nissan Kicks первой генерации вернули в продажу под названием Play и будут предлагать параллельно с новой моделью. Кроссовер предложат в одном варианте комплектации и будут комплектовать 124-сильным двигателем.

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Кроссовер Nissan Kicks первого поколения возвращается на рынок. Он будет продаваться в США и Канаде параллельно со своим преемником. Информация об авто появилась на официальном сайте японского автопроизводителя.

Модель назвали Nissan Kicks Play Фото: Nissan

Новый Nissan Kicks второй генерации поступил в продажу с осени. Кроссовер подрос в размерах, стал современнее и мощнее, а также богаче оснащен. Впрочем, он и подорожал — в США стоит от 23 220 долларов.

Вот почему было решено возобновить продажи более дешевой модели первого поколения. Ее переименовали в Nissan Kicks Play и будут продавать по цене от 21 520 долларов. Никаких изменений автомобиль не претерпел.

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Кроссовер Nissan Kicks Play предложат в одной комплектации S с 16-дюймовыми легкосплавными дисками, кондиционером, круиз-контролем, мультимедийной системой с 7-дюймовым дисплеем.

Кроссовер предлагают в одной комплектации Фото: Nissan

Новый Nissan Kicks Play сохранил 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 124 л.с. В паре с ним работает вариатор, а привод у модели исключительно передний.

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