Американский Qashqai: представлен новый недорогой кроссовер Nissan (фото, видео)

Новый Nissan Kicks подрос в размерах и стал выразительнее на вид. Кроссовер получил более мощный 2,0-литровый двигатель и теперь доступен не только с передним, но и с полным приводом.

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В США презентовали новый Nissan Kicks второго поколения. Недорогой компактный кроссовер поступит в продажу с лета по цене менее 25 000 долларов. Его подробности раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Кроссовер подрос в размерах Фото: Nissan

Кроссовер Nissan Kicks кардинально изменился -дизайн выполнен в новом фирменном стиле. Основная его черта — широкая решетка радиатора с интегрированной оптикой. У авто высокий капот и изогнутая оконная линия, а крыша стала более покатой. Сзади установлены узенькие Г-образные фонари. К тому же, модель подросла и заменила на американском рынке Nissan Qashqai/Rogue Sport.

На передней панели установлено два дисплея Фото: Nissan

Размеры Nissan Kicks 2024 года:

длина — 4366 мм;

ширина — 1801 мм;

высота — 1631 мм;

колесная база — 2664 мм.

Салон Nissan Kicks стал просторнее Фото: Nissan

В салоне Nissan Kicks 2024 на передней панели установили два дисплея. Кроссовер стал просторнее внутри, а объем его багажника вырос и составляет 1700 л со сложенными задними креслами.

Объем багажника вырос до 1700 л со сложенными сиденьями Фото: Nissan

Среди опций появились камеры кругового обзора и акустика Bose с 10 динамиками. Во всех Nissan Kicks 2024 есть адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, контроля дорожной разметки и "слепых" зон.

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