Американский Qashqai: представлен новый недорогой кроссовер Nissan (фото, видео)
Новый Nissan Kicks подрос в размерах и стал выразительнее на вид. Кроссовер получил более мощный 2,0-литровый двигатель и теперь доступен не только с передним, но и с полным приводом.
В США презентовали новый Nissan Kicks второго поколения. Недорогой компактный кроссовер поступит в продажу с лета по цене менее 25 000 долларов. Его подробности раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.
Кроссовер Nissan Kicks кардинально изменился -дизайн выполнен в новом фирменном стиле. Основная его черта — широкая решетка радиатора с интегрированной оптикой. У авто высокий капот и изогнутая оконная линия, а крыша стала более покатой. Сзади установлены узенькие Г-образные фонари. К тому же, модель подросла и заменила на американском рынке Nissan Qashqai/Rogue Sport.
Размеры Nissan Kicks 2024 года:
- длина — 4366 мм;
- ширина — 1801 мм;
- высота — 1631 мм;
- колесная база — 2664 мм.
В салоне Nissan Kicks 2024 на передней панели установили два дисплея. Кроссовер стал просторнее внутри, а объем его багажника вырос и составляет 1700 л со сложенными задними креслами.
Среди опций появились камеры кругового обзора и акустика Bose с 10 динамиками. Во всех Nissan Kicks 2024 есть адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, контроля дорожной разметки и "слепых" зон.Важно
Новый Nissan Kicks дебютировал с 2,0-литровым 141-сильным бензиновым двигателем от предыдущего поколения Qashqai и вариатором. Позже может появиться гибридная версия e-Power.
Кроссовер Nissan предложат не только с передним, но и с полным приводом. Клиренс авто вырос до 213 мм.
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