Американський Qashqai: представлено новий недорогий кросовер Nissan (фото, відео)
Новий Nissan Kicks підріс у розмірах і став виразнішим на вигляд. Кросовер отримав потужніший 2,0-літровий двигун і тепер доступний не лише з переднім, але й із повним приводом.
У США презентували новий Nissan Kicks другого покоління. Недорогий компактний кросовер надійде у продаж із літа за ціною менш, ніж 25 000 доларів. Його подробиці розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.
Кросовер Nissan Kicks кардинально змінився –дизайн виконаний у новому фірмовому стилі. Основна його риса – широка решітка радіатора з інтегрованою оптикою. У авто високий капот і вигнута віконна лінія, а дах став більш покатим. Ззаду встановлені вузенькі Г-подібні ліхтарі. До того ж, модель підросла і замінила на американському ринку Nissan Qashqai/Rogue Sport.
Розміри Nissan Kicks 2024:
- довжина – 4366 мм;
- ширина – 1801 мм;
- висота – 1631 мм;
- колісна база – 2664 мм.
У салоні Nissan Kicks 2024 на передній панелі встановили два дисплеї. Кросовер став просторішим усередині, а об'єм його багажника виріс і складає 1700 л зі складеними задніми кріслами.
Серед опцій з’явилися камери кругового огляду і акустика Bose із 10 динаміками. У всіх Nissan Kicks 2024 є адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, контролю дорожньої розмітки та "сліпих" зон.Важливо
Новий Nissan Kicks дебютував із 2,0-літровим 141-сильним бензиновим двигуном від попереднього покоління Qashqai та варіатором. Пізніше може з’явитися гібридна версія e-Power.
Кросовер Nissan запропонують не лише із переднім, але й із повним приводом. Кліренс авто виріс до 213 мм.
До речі, недавно Nissan презентував і новий позашляховик Infiniti QX80.
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