Представлено нового розкішного конкурента Lexus LX і Cadillac Escalade від Nissan (відео)

Новий Infiniti QX80 став сучаснішим та просторішим усередині. Великий позашляховик оснастили новим 450-сильним V6 твін-турбо та 9-ступінчастим автоматом.

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У США презентували новий Infiniti QX80. Розкішний позашляховик надійде в продаж із літа за ціною від 84 445 доларів та кине виклик Lexus LX і Cadillac Escalade. Його подробиці розкрили на сайті преміального підрозділу Nissan.

Позашляховик оснастили новим 450-сильним V6 твін-турбо Фото: Infiniti

Зовнішність Infiniti QX80 витримана в дусі минулорічного концепткара Monigraph. 5,3-метровий автомобіль зберіг знайомий двохоб’ємний силует із високим капотом, проте став елегантнішим на вигляд.

У дизайні стало більше плавних ліній. Величезна решітка радіатора поєднується з тоненькими світлодіодними фарами. Заднє скло прикрите спойлером, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова Фото: Infiniti

Салон Infiniti QX80 2025 оздоблений шкірою і деревом, а діодна під світка може змінювати колір (доступні 64 варіанти). На передній панелі встановлені два 14,3-дюймових дисплеї, ще один екран замінює перемикачі клімат-контролю. Замість важеля КПП з’явилися кнопки.

У салоні встановили три дисплеї Фото: Infiniti

Позашляховик став просторішим. На всіх трьох рядах крісел є підігрів, а сидіння перших двох рядів можна доповнити вентиляціє ю і масажем. Крім того, система Biometric Cooling стежить за температурою тіла водія та пасажирів і автоматично підлаштовує клімат.

Крісла першого і другого ряду мають вентиляцію і масаж Фото: Infiniti Сидіння третього ряду доповнені електроприводом Фото: Infiniti

Базова комплектація Infiniti QX80 включає систему напівавтономного руху ProPilot і "просунуті" камери кругового огляду, які дозволяють дивитися крізь капот. Стандартною є і 600-ватна акустика з 14 динаміками, а за доплату доступна аудіосистема Klipsch із 24 динаміками на 1200 Вт.

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На зміну 5,6-літровому V8 прийшов новий 3,5-літровий V6 твін-турбо на 450 к. с. і 700 Нм. У парі з ним працює 9-ступінчастий автомат. Новий Infiniti QX80 2025 здатен буксирувати 3,8-тонний причіп.

Привід може бути заднім або повним. Також встановлена пневмопідвіска зі змінним кліренсом.

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