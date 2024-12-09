Nissan презентовал компактный дом на колесах за $31 000 (фото)

Nissan NV200 превратили в дом на колесах MyRoom. В его слоне установили раскладные стол и диван, а также шкафы и зарядную станцию.

Nissan расширяет линейку недорогих автодомов MyRoom. Такую версию получил компактный минивэн Nissan NV200: она поступает в продажу в Японии по цене от 4,66 миллиона иен, что эквивалентно $31 000. Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.

Nissan NV200 Фото: Nissan

Компактный 4,4-метровый автодом Nissan NV200 MyRoom рассчитан на двух человек. В его салоне установили поворотные задние кресла, которые раскладываются и образуют двуспальный диван. Кроме того, установили раскладной столик и несколько шкафов для мелких вещей.

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Отделка салона Nissan NV200 MyRoom деревом выдержана в традиционном японском стиле. Внутри установили диодное освещение с пультом дистанционного управления и USB-порты. К тому же, дом на колесах получил зарядную станцию, в которой установлены блоки аккумуляторов из батареи электромобиля Nissan Leaf.

Салон украсили деревом в традиционном японском стиле Фото: Nissan Внутри установили раскладные диван и стол Фото: Nissan

Пока новый Nissan NV200 MyRoom предлагается с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 108 л. с. и вариатором. Интересно, что в линейке модели также существует 110-сильная электрическая модификация e-NV200, однако пока такую силовую установку дом на колесах не получил.

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