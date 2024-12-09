Nissan презентував компактний дім на колесах за $31 000 (фото)
Nissan NV200 перетворили на дім на колесах MyRoom. У його слоні встановили розкладні стіл та диван, а також шафи і зарядну станцію.
Nissan розширює лінійку недорогих автодомів MyRoom. Таку версію отримав компактний мінівен Nissan NV200: вона надходить у продаж в Японії за ціною віж 4,66 мільйона ієн, що еквівалентно $31 000. Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.
Компактний 4,4-метровий автодім Nissan NV200 MyRoom розрахований на двох осіб. У його салоні встановили поворотні задні крісла, які розкладаються та утворюють двоспальний диван. Крім того, встановили розкладний столик та кілька шаф для дрібних речей.Важливо
Оздоблення салону Nissan NV200 MyRoom деревом витримане в традиційному японському стилі. Усередині встановили діодне освітлення з пультом дистанційного керування та USB-порти. До того ж, дім на колесах отримав зарядну станцію, в якій встановлені блоки акумуляторів із батареї електромобіля Nissan Leaf.
Поки новий Nissan NV200 MyRoom пропонують із 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 108 к. с. та варіатором. Цікаво, що в лінійці моделі також існує 110-сильна електрична модифікація e-NV200, проте поки таку силову установку дім на колесах не отримав.
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