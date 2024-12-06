На украинский рынок выходит новый Renault Duster: комплектации и цены (фото)

Новый Renault Duster стал выразительнее на вид и современнее, а также богато оснащен. Кроссовер предлагается в бензиновой, гибридной и дизельной версиях.

На украинском рынке стартовали продажи Renault Duster третьего поколения. Кроссовер уже доступен для заказа. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Renault в Украине.

Новый Renault Duster сохранил пропорции предшественника, однако кардинально изменился внешне. Кроссовер отличается рубленым дизайном, а его фары украшены Y-образными ходовыми огнями.

Кроссовер доступен в бензиновой, дизельной и гибридной версиях Фото: Renault

В салоне Renault Duster впервые появился цифровой щиток приборов. Среди других новинок — 10,1-дюймовый тачскрин, камеры кругового обзора и контроль "слепых" зон. Кроме того, установлены специальные крепления для мелких вещей YouClip.

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На выбор предлагают бензиновые турбомоторы объемом 1,2 л (130 л. с., с "мягкой" гибридной установкой) и 1,3 л (150 л. с.), а также с 1,5-литровым 115-сильным турбодизелем. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую КПП или 7-ступенчатый робот, а 1,2-литровая версия доступна с полным приводом.

Комплектация Renault Duster расширена. Базовая версия Authentic (от 929 900 гривен) оснащена 6 подушками безопасности, диодными фарами, датчик света, кондиционер, круиз-контроль, парктроник, радио.

Duster впервые получил цифровой щиток приборов Фото: Renault

Вариант Evolution (от 979 800 гривен) добавляет камеру, датчик дождя и 17-дюймовые литые диски, а в топовой комплектации Techno (от 1 110 900 гривен) есть бесключевой доступ, климат-контроль и беспроводная зарядка смартфонов. Также на все версии доступна скидка в 100 000 гривен при оформлении кредита по специальной программе.

Между прочим, вместе с Renault Duster в Украине презентовали преемников Logan и Sandero Stepway.

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