На украинский рынок выйдет доступный городской кроссовер Opel: подробности и цена (фото)

Кроссовер Opel Mokka прошел обновление и претерпел изменения снаружи и внутри. В Украине модель дебютирует в 130-сильной бензиновой версии.

В Украине появится новый Opel Mokka 2025. Компактный кроссовер прошел модернизацию. Его подробности появились на официальном сайте представительства немецкого бренда.

Кроссовер Opel Mokka узнается по измененным светодиодным фарам и фонарям. Кроме того, появился обновленный логотип Opel. Модель дебютирует на украинском рынке в версии GS, которая отличается двухцветной окраской, черным глянцевым декором и особыми 17-дюймовыми дисками.

Кроссовер получил новую оптику Фото: Stellantis

В салоне Opel Mokka 2025 появился новый руль и уже в базовой версии установили два 10-дюймовых дисплея. Кроме того, кроссовер получил более современную мультимедийную систему.

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Комплектация Opel Mokka GS также включает климат-контроль, круиз-контроль, камеру, парктроник, подогрев сидений и руля, датчики дождя и света. Кроме того, предусмотрены системы автоматического торможения удержания в полосе движения, распознавания знаков и усталости водителя. Цена Opel Mokka в Украине стартует с 1 077 500 гривен.

В салоне заменили руль Фото: Stellantis

Кроссовер Opel Mokka GS оснащен 1,2-литровым бензиновым турбомотором на 130 л. с., который потребляет в среднем 6,1 л/100 км. В паре с ним работает 8-ступенчатый автомат.

Кстати, недавно на украинском рынке дебютировали сразу три модели Renault.

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