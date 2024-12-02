На український ринок вийде доступний міський кросовер Opel: подробиці та ціна (фото)

Кросовер Opel Mokka пройшов оновлення і зазнав змін зовні та всередині. В Україні модель дебютує в 130-сильній бензиновій версії.

В Україні з’явиться новий Opel Mokka 2025. Компактний кросовер пройшов модернізацію. Його подробиці з'явилися на офіційному сайті представництва німецького бренду.

Кросовер Opel Mokka пізнається за зміненими світлодіодними фарами та ліхтарями. Крім того, з’явився оновлений логотип Opel. Модель дебютує на українському ринку у версії GS, яка вирізняється двоколірним забарвленням, чорним глянцевим декором та особливими 17-дюймовими дисками.

Кросовер отримав нову оптику Фото: Stellantis

У салоні Opel Mokka 2025 з'явилося нове кермо і вже в базовій версії встановили два 10-дюймових дисплеї. Крім того, кросовер отримав сучаснішу мультимедійну систему.

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Комплектація Opel Mokka GS також включає клімат-контроль, круїз-контроль, камеру, парктронік, підігрів сидінь і керма, датчики дощу та світла. Крім того, передбачені системи автоматичного гальмування утримання в смузі руху, розпізнавання знаків і втоми водія. Ціна Opel Mokka в Україні стартує з 1 077 500 гривень.

У салоні замінили кермо Фото: Stellantis

Кросовер Opel Mokka GS оснащений 1,2-літровим бензиновим турбомотором на 130 к. с., який споживає в середньому 6,1 л/100 км. У парі з ним працює 8-ступінчастий автомат.

До речі, нещодавно на українському ринку дебютували одразу три моделі Renault.

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