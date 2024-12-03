Кроссоверы и новинки рынка: названы самые популярные авто в Украине (фото)

В десятке лидеров украинского авторынка — сразу восемь моделей повышенной проходимости. Среди них есть и авто, которые совсем недавно дебютировали в Украине.

За ноябрь 2024 года украинцы приобрели 5,2 тыс. новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них являются кроссоверами и внедорожниками. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

Новый Toyota Land Cruiser Prado совсем недавно дебютировал в Украине Фото: Тарас Брязгунов

В десятке лидеров ноября — сразу восемь моделей повышенной проходимости. Исключение составляют лишь Skoda Octavia и Toyota Camry. Примечательно, что эти 10 авто вместе занимают 37% рынка.

Volkswagen Tiguan также является новинкой в Украине Фото: Volkswagen

Самое популярное авто в Украине неизменно — это кроссовер Renault Duster (511 проданных авто). Второе место сохраняет Toyota RAV4 (202 авто), а на третье — поднялся новый Toyota Land Cruiser Prado, который совсем недавно дебютировал. Кроме того, в топ 5 попали Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq: новые поколения этих моделей также вывели на украинский рынок.

Важно

Большие перемены: обзор нового Toyota Land Cruiser Prado

Самые популярные авто в Украине за ноябрь 2024 года:

Renault Duster — 511 проданных авто. Toyota RAV4 — 202 ед. Toyota Land Cruiser Prado — 189 ед. Volkswagen Tiguan — 182 ед. Skoda Kodiaq — 165 ед. Skoda Octavia — 157 ед. Toyota Hilux — 152 ед. Volkswagen Touareg — 136 ед. Hyundai Tucson — 117 ед. Toyota Camry — 100 ед.

Кстати, недавно в Украине дебютировал новый Renault Duster третьего поколения и вскоре выйдет на рынок.

Также Фокус рассказывал, что в Украине стартуют продажи нового Opel Mokka.