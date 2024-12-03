Кроссоверы и новинки рынка: названы самые популярные авто в Украине (фото)
В десятке лидеров украинского авторынка — сразу восемь моделей повышенной проходимости. Среди них есть и авто, которые совсем недавно дебютировали в Украине.
За ноябрь 2024 года украинцы приобрели 5,2 тыс. новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них являются кроссоверами и внедорожниками. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".
В десятке лидеров ноября — сразу восемь моделей повышенной проходимости. Исключение составляют лишь Skoda Octavia и Toyota Camry. Примечательно, что эти 10 авто вместе занимают 37% рынка.
Самое популярное авто в Украине неизменно — это кроссовер Renault Duster (511 проданных авто). Второе место сохраняет Toyota RAV4 (202 авто), а на третье — поднялся новый Toyota Land Cruiser Prado, который совсем недавно дебютировал. Кроме того, в топ 5 попали Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq: новые поколения этих моделей также вывели на украинский рынок.
Самые популярные авто в Украине за ноябрь 2024 года:
- Renault Duster — 511 проданных авто.
- Toyota RAV4 — 202 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado — 189 ед.
- Volkswagen Tiguan — 182 ед.
- Skoda Kodiaq — 165 ед.
- Skoda Octavia — 157 ед.
- Toyota Hilux — 152 ед.
- Volkswagen Touareg — 136 ед.
- Hyundai Tucson — 117 ед.
- Toyota Camry — 100 ед.
Кстати, недавно в Украине дебютировал новый Renault Duster третьего поколения и вскоре выйдет на рынок.
Также Фокус рассказывал, что в Украине стартуют продажи нового Opel Mokka.