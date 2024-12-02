Спрос на новые авто в Украине снижается: какие модели продолжают покупать (фото)

Продажи новых авто в Украине снижаются, однако на модели ряда брендов-лидеров наблюдается рост спроса.

Авторынок Украины к концу 2024 года демонстрирует падение. В ноябре было продано чуть более 5,2 тыс. новых легковых автомобилей. По данным ассоциации "Укравтопром", это на 10% меньше, чем в октябре и на 3% меньше, чем в ноябре 2023 года.

Лидером рынка остается Toyota (868 проданных авто), причем продажи японского бренда демонстрируют рост на 28% по сравнению с октябрем и на 2% по сравнению с прошлым годом.

Renault Duster остается лидером авторынка Фото: Renault

Второе место сохраняет Renault с 533 проданными автомобилями и ростом на 39% по сравнению с 2023 годом. Третья позиция — у Skoda (514 авто; -1% к 2023 г.), а замыкают пятерку лидеров Volkswagen (447 авто; -6%) и BMW (305 ед.; +21%).

Самое популярное авто в Украине неизменно — это Renault Duster. Уже реализовано 511 этих кроссоверов.

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Всего за 11 месяцев 2024 года в Украине продали 64 тыс. новых легковых автомобилей, что на 17% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Между прочим, недавно в Украине дебютировал новый Renault Duster третьего поколения. Кроссовер стал более современным.

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