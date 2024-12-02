Попит на нові авто в Україні знижується: які моделі продовжують купувати (фото)

Продажі нових авто в Україні знижуються, проте на моделі низки брендів-лідерів спостерігається зростання попиту.

Авторинок України під кінець 2024 року демонструє падіння. У листопаді було продано трохи більше, ніж 5,2 тис. нових легкових автомобілів. За даними асоціації "Укравтопром", це на 10% менше, аніж у жовтні і на 3% менше, ніж у листопаді 2023 року.

Лідером ринку залишається Toyota (868 проданих авто), причому продажі японського бренду демонструють зростання на 28% порівняно з жовтнем та на 2% порівняно з минулим роком.

Renault Duster залишається лідером авторинку Фото: Renault

Друге місце зберігає Renault з 533 проданими автомобілями та зростанням на 39% порівняно з 2023 роком. Третя позиція – у Skoda (514 авто; -1% до 2023 р.), а замикають п’ятірку лідерів Volkswagen (447 авто; -6%) та BMW (305 од.; +21%).

Найпопулярніше авто в Україні незмінне – це Renault Duster. Уже реалізовано 511 цих кросоверів.

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Усього за 11 місяців 2024 року в Україні продали 64 тис. нових легкових автомобілів, що на 17% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Між іншим, нещодавно в Україні дебютував новий Renault Duster третього покоління. Кросовер став сучаснішим.

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